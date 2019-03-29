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Пашинян: "Начат разговор, в котором каждая из сторон имеет свои представления"
Ermnistanın baş naziri N.Paşinyan Prezident İlham Əliyevlə bu günkü görüşünü şərh edib. "Təzadlar" Ermənistan KİV-lərinə istinadən bildirir ki, Paşinyan bugünkü görüş barədə belə deyib:
"В общей сложности положительно оцениваю сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Австрии в Вене. «Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел перелом, или революция, или какое-то сверхсобытие. Но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, задачах. Кода я говорю, что оцениваю встречу положительно, это не означает, что на встрече кто-то проиграл, а кто-то выиграл», - сказал Н.Пашинян.
Он отметил, главное, что начат разговор, в котором каждая из сторон имеет свои представления.
«Этот конфликт имеет очень глубокие корни. В первую очередь, важно, что мы понимаем, что не имеем дело с простой ситуацией. Это очень серьезная и глубокая проблема. Важна атмосфера, при которой стороны могут сказать друг другу то, о чем думают, когда мы можем говорить так, что в основе не будет намерения навредить друг другу, приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения и госгранице была стабильная ситуация, чтобы жители приграничных сел могли заниматься сельхозработами, не боясь снайперов. Есть граждане в обеих сторонах. Если и не можем сейчас обменяться, можем подумать организовать встречи с семьями, вне зависимости от того, кто в чем обвиняется, и насколько правомерно. Надеюсь, что наши с президентом Алиевым оценки не будут сильно отличаться друг от друга», - заявил премьер Армении.
(tezadlar.az)
"В общей сложности положительно оцениваю сегодняшнюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Австрии в Вене. «Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел перелом, или революция, или какое-то сверхсобытие. Но очень важно, что начался процесс, который дает нам возможность говорить о наших повестках, наших представлениях, задачах. Кода я говорю, что оцениваю встречу положительно, это не означает, что на встрече кто-то проиграл, а кто-то выиграл», - сказал Н.Пашинян.
Он отметил, главное, что начат разговор, в котором каждая из сторон имеет свои представления.
«Этот конфликт имеет очень глубокие корни. В первую очередь, важно, что мы понимаем, что не имеем дело с простой ситуацией. Это очень серьезная и глубокая проблема. Важна атмосфера, при которой стороны могут сказать друг другу то, о чем думают, когда мы можем говорить так, что в основе не будет намерения навредить друг другу, приложить усилия, чтобы на линии соприкосновения и госгранице была стабильная ситуация, чтобы жители приграничных сел могли заниматься сельхозработами, не боясь снайперов. Есть граждане в обеих сторонах. Если и не можем сейчас обменяться, можем подумать организовать встречи с семьями, вне зависимости от того, кто в чем обвиняется, и насколько правомерно. Надеюсь, что наши с президентом Алиевым оценки не будут сильно отличаться друг от друга», - заявил премьер Армении.
(tezadlar.az)
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