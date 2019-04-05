  



“Sovetski” sakinlərini aldadan qadınlara hökm oxundu

“Sovetski” sakinlərini aldadan qadınlara hökm oxundu

Xaçmazda Rüstəmovlar dəstəsinin «açılmayan cinayətləri»

Xaçmazda Rüstəmovlar dəstəsinin «açılmayan cinayətləri»

Bu rayonların icra başçıları dəyişdirildi

Bu rayonların icra başçıları dəyişdirildi

«BİRİNCİ XANIMIN MİSSİYASI...»

«BİRİNCİ XANIMIN MİSSİYASI...»

Hər yer Qarabağ, hər gün Qarabağ!-BƏYANAT

Hər yer Qarabağ, hər gün Qarabağ!-BƏYANAT

MƏNZİLİ VƏ AVTOMOBİLİ YANDIRILAN JURNALİST PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVƏ MÜRACİƏT ETDİ

MƏNZİLİ VƏ AVTOMOBİLİ YANDIRILAN JURNALİST PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVƏ MÜRACİƏT ETDİ


﻿

HƏKİM POROŞENKONUN ALKAQOLLA BAĞLI ANALİZLƏRİNİN NƏTİCƏSİNDƏN DANIŞDI

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/4/2019 Baxış sayı: 2
image here

Результаты второго этапа исследования анализов действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ. Как сообщает tezadlar.az, oб этом рассказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый и эфире телеканала "Прямой".
По его словам, в течение двух часов врачи сделали два вида исследований и констатировали отсутствие каких-либо психоактивных веществ.
"В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе "Олимпийский", никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение 1 часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа - исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал", - сказал Ярый.
По его словам, у медиков есть также образцы волос Порошенко, которые будут направлены в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат относительно употребления психоактивных веществ в течение более длительного времени.
Он добавил, что этот анализ покажет результат, минимум за 6 месяцев жизни человека.
Напомним
Ранее экспресс-тест не показал психоактивных веществ в организме президента Петра Порошенко.
Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко, прошедшие во второй тур выборов, устроили показательную сдачу анализов. Ее инициировал Зеленский, когда 3 апреля ультимативно позвалПорошенко на дебаты на стадионе НСК "Олимпийский".
Порошенко согласился и на дебаты на стадионе, и на прохождение анализов– но в духе самого шоумена призвал Зеленского сдать биообразцы в медпункте "Олимпийского" вместе. Однако Зеленский еще до 8 утра 5 апреля сдал кровь в частной лаборатории "Евролаб", владелец которой поддерживает его кандидатуру. Он якобы хотел избежать недоверия к результатам анализов. А Порошенко после 9 утра таки пришел в медпункт НСК "Олимпийский".
Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
Центральная избирательная комиссия и национальный вещатель "Суспільне" настаивают, что дебаты должны состояться в пятницу перед тем, 19 апреля, и именно в студии НОТУ.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Vəkillər Kollegiyası Prezidentin fərmanı ilə bağlı bəyanat yayıb

19:28 Vəkillər Kollegiyası Prezidentin fərmanı ilə bağlı bəyanat yayıb

19:43
"Lepka"ya bənzər lövhəciklərin tərkibi metamfetaminmiş - DGK-dan uğurlu əməliyyat (Video)

MƏNZİLİ VƏ AVTOMOBİLİ YANDIRILAN JURNALİST PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVƏ MÜRACİƏT ETDİ

16:47
MƏNZİLİ VƏ AVTOMOBİLİ YANDIRILAN JURNALİST PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVƏ MÜRACİƏT ETDİ

Hər yer Qarabağ, hər gün Qarabağ!-BƏYANAT

09:44
Hər yer Qarabağ, hər gün Qarabağ!-BƏYANAT

Ermənistanın parlament binasında yanğın

13:49 Ermənistanın parlament binasında yanğın

Bakıda bayram festivalı davam edir

12:00
Bakıda bayram festivalı davam edir

Həftəbecər

18:54 Həftəbecər

BDU-NUN DOSENTİNİN MEHRİBAN ƏLİYEVA HAQQINDA ELMİ MƏQALƏSİ TÜRKİYƏ MƏTBUATINDA

17:19
BDU-NUN DOSENTİNİN MEHRİBAN ƏLİYEVA HAQQINDA ELMİ MƏQALƏSİ TÜRKİYƏ MƏTBUATINDA

Gürcüstanda azərbaycanlı əsgəri döyən hərbçilər saxlanıldı — VİDEO

22:48 Gürcüstanda azərbaycanlı əsgəri döyən hərbçilər saxlanıldı — VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.