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СМИ: ТРАМП ОТКАЗАЛСЯ НАЗНАЧИТЬ НА ПОСТ ГОССЕКРЕТАРЯ ДЖОНА БОЛТОНА ИЗ-ЗА ЕГО УСОВ
" Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты ..."
Избранный президент США Дональд Трамп отказался назначить на пост госсекретаря бывшего постпреда страны при ООН Джона Болтона из-за его усов, сообщает ряд американских и британских СМИ, ссылаясь на окружение нового лидера страны.
«У него очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет», - отметил представитель окружения миллиардера, чье имя не раскрывается.
О важности внешнего вида при работе на высоких должностях упомянул и представитель американского лидера Джейсон Миллер. «Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности», - подчеркнул он. (kp)
Однако СМИ сообщают, что внешность Болтона была не единственной причиной для отказа в должности.
13 декабря Дональд Трамп заявил, что новым госсекретарем станет глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.
"TEZADLAR.AZ"
«У него очень развит эстетический вкус. Ты можешь быть очень квалифицирован для работы, но если ты не выглядишь соответствующе, то ничего не выйдет», - отметил представитель окружения миллиардера, чье имя не раскрывается.
О важности внешнего вида при работе на высоких должностях упомянул и представитель американского лидера Джейсон Миллер. «Внешний вид очень важен, потому что ты представляешь Америку не только на национальном уровне, но и на международном, в зависимости от должности», - подчеркнул он. (kp)
Однако СМИ сообщают, что внешность Болтона была не единственной причиной для отказа в должности.
13 декабря Дональд Трамп заявил, что новым госсекретарем станет глава нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон.
"TEZADLAR.AZ"
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