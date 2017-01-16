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БАРАК ОБАМА: В США ПУТИНУ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ АМЕРИКАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 16/1/2017
По словам главы Белого дома, из-за "ситуации с хакерами" между республиканцами и демократаи произошел раскол
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Американский президент Барак Обама опасается за будущее США. Он заявил, что ситуация с "российскими хакерами" заставила забыть демократов и республиканцев, что они "играют на одном поле". Более того, между ними, по словам главы Белого дома, произошел раскол.

- Меня обеспокоило, насколько в некоторых кругах распространилась идея о том, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США,- заявил Барак Обама в интервью CBS.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее назвал причину хакерских атак на серверы Демократической партии, совершенных в прошлом году. По мнению республиканца, кибернападения стали возможными из-за небрежности самих демократов.

Напомним, недавно американская разведка обнародовала несекретную версию доклада о «российском влиянии» на ход президентских выборов в США. Между тем Трамп назвал «охотой на ведьм» сообщения о якобы причастности неких «русских хакеров» к атакам на серверы американских политических организаций в период выборов.


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