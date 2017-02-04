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Xərçəngin əlamətlərindən biri də dabandakı çatlar imiş...
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Личные данные почти двух миллионов американцев попали в Сеть
Об утечке конфиденциальной информации о жителях Мичигана сообщили власти штата
Из-за сбоев в электронной системе службы занятости населения штата Мичиган в Интернет попали личные данные около 1,87 миллиона местных жителей, сообщает Associated Press.
По данным агентства, в сети оказались имена граждан, информация об их зарплате и номера страховых полисов.
Стоит отметить, что такие случаи нередки. Хакеры регулярно взламывают то базы данных различных служб, то сайты знакомств. В результате самой крупной подобной атаки в ноябре прошлого года были похищены данные 412 пользователей крупнейшего в мире сайта для «взрослых» знакомств AdultFriendFinder.
Ранее разведка Нидерландов заявила о кибератаке на портал голландского правительства.
Из-за сбоев в электронной системе службы занятости населения штата Мичиган в Интернет попали личные данные около 1,87 миллиона местных жителей, сообщает Associated Press.
По данным агентства, в сети оказались имена граждан, информация об их зарплате и номера страховых полисов.
Стоит отметить, что такие случаи нередки. Хакеры регулярно взламывают то базы данных различных служб, то сайты знакомств. В результате самой крупной подобной атаки в ноябре прошлого года были похищены данные 412 пользователей крупнейшего в мире сайта для «взрослых» знакомств AdultFriendFinder.
Ранее разведка Нидерландов заявила о кибератаке на портал голландского правительства.
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