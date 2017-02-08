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Депутатам Рады посоветовали забыть о русском языке
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов выступать в парламенте исключительно на украинском языке. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает «Украинская правда».
Сначала парламентарий сделал замечание представительнице «Оппозиционного блока» Наталии Королевской, которая начала свое выступление на тему касающегося пенсий законопроекта на русском. Затем с аналогичным призывом он обратился к еще одному депутату от блока Александру Долженкову. В ответ он попытался настоять на том, что выступать с трибуны можно на любом языке, однако спикер посоветовал ему «не делать конфликта там, где его нет».
«Есть единственный государственный язык в Украине — это украинский (...) Хотите перевод — запишитесь... Но не провоцируйте конфликт и противостояние», — заявил Парубий, добавив, что ни в одной европейской стране невозможно, чтобы выступление в парламенте проходило на языке другого государства.
После этого к трибуне вышел еще один оппозиционер Сергей Матвиенков, который указал спикеру Рады на «языковые спекуляции». После этого депутату выключили микрофон.
В январе украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко поддержал законопроект об исключительности украинского языка, который был вынесен на рассмотрение парламента ранее в том же месяце. Документ предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.
Сейчас на Украине действует принятый в 2012 году закон, который разрешает официально использовать два языка в 13 из 27 регионах страны.
Сначала парламентарий сделал замечание представительнице «Оппозиционного блока» Наталии Королевской, которая начала свое выступление на тему касающегося пенсий законопроекта на русском. Затем с аналогичным призывом он обратился к еще одному депутату от блока Александру Долженкову. В ответ он попытался настоять на том, что выступать с трибуны можно на любом языке, однако спикер посоветовал ему «не делать конфликта там, где его нет».
«Есть единственный государственный язык в Украине — это украинский (...) Хотите перевод — запишитесь... Но не провоцируйте конфликт и противостояние», — заявил Парубий, добавив, что ни в одной европейской стране невозможно, чтобы выступление в парламенте проходило на языке другого государства.
После этого к трибуне вышел еще один оппозиционер Сергей Матвиенков, который указал спикеру Рады на «языковые спекуляции». После этого депутату выключили микрофон.
В январе украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко поддержал законопроект об исключительности украинского языка, который был вынесен на рассмотрение парламента ранее в том же месяце. Документ предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.
Сейчас на Украине действует принятый в 2012 году закон, который разрешает официально использовать два языка в 13 из 27 регионах страны.
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