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Spiegel сообщил о слежке немецкой разведки за Интерполом

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 22/4/2017
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Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) следила за деятельностью Интерпола. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Spiegel со ссылкой на источники.
По информации издания, BND вела прослушку не только штаб-квартиры Интерпола в Лионе, но и отдельных бюро в Австрии, Дании, Бельгии, Греции, Испании, Италии, США, России и Латинской Америке — всего больше дюжины отделений.
Отмечается, что слежка началась к 2000 году.
Немецкая разведка перехватывала звонки, электронные письма оперативников, которые находились в особом списке службы.
Помимо Интерпола, слежка велась также за Европолом — общееевропейской полицейской структурой, расположенной в Гааге, а также за государственными полицейскими службами нескольких стран.(lenta.ru)
В июле 2016-го СМИ сообщили о прослушке BND руководителей и высших чиновников десятков стран-участниц Европейского союза и партнеров по НАТО.
Аналогичные обвинения в адрес немецкой разведки прозвучали осенью 2015 года.
"TEZADLAR.AZ"


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