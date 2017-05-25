  



Ordu Günü ilə Ramazan bayramı üst-üstə düşür-BEKAR ADAMLARA MUŞTULUQ

Ordu Günü ilə Ramazan bayramı üst-üstə düşür-BEKAR ADAMLARA MUŞTULUQ

Россия пыталась влиять на Трампа через его советников - СМИ

Россия пыталась влиять на Трампа через его советников - СМИ

Ermənistan Xocalıdan uçuşlar həyata keçirir?

Ermənistan Xocalıdan uçuşlar həyata keçirir?

Şeyx dindarlara XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Şeyx dindarlara XƏBƏRDARLIQ ETDİ

Azərbaycan prezidenti “Güzəştli mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”ni təsdiqləyib

Azərbaycan prezidenti “Güzəştli mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”ni təsdiqləyib

Əli Abbasova yeni vəzifə verildi

Əli Abbasova yeni vəzifə verildi


﻿

Россия пыталась влиять на Трампа через его советников - СМИ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 25/5/2017
image here

Американские шпионы узнали летом прошлого года, российские официальные лица обсуждали влияние на Дональда Трампа за его советников Пола Манафорта и Майкла Флинна. Об этом со ссылкой на The New York Times пишет Reuters. Российские разведка и политические деятели были уверены, что Манафорт, глава кампании Трампа в то время, и Флинн, который был советником Белого дома по вопросам национальной безопасности, могут быть использованы, чтобы помочь сформировать мнение Трампа в отношении России, сообщили изданию три нынешних и бывших американских чиновника, знакомые с данным разведки.
Как известно, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно одобрительно отозвался о президенте РФ Владимира Путина. Он даже заявлял, что если станет президентом США, готов рассмотреть признание Крыма частью России.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля из-за скандала о контактах с Россией.
Как сообщалось, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.
Расследование под руководством Мюллера в первую очередь намерено сосредоточиться на экс-советнике Трампа по нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.
В свою очередь Флинн решил ссылаться на пятую поправку к Конституции США, чтобы не давать показания, которые могут быть использованы против него. Ранее он отказался выполнять официальное предписание Комитета по вопросам разведки Сената США, которое обязывает его передать все документы и записи о связях с РФ.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Daha bir qadın alverçisi məhkəmə qarşısına çıxarılır

12:59 Daha bir qadın alverçisi məhkəmə qarşısına çıxarılır

Tramp Ərəbistanda qılıncla rəqs etdi - VİDEO

11:43 Tramp Ərəbistanda qılıncla rəqs etdi - VİDEO

“Azərsun Holdinq” çay yığımına start verdi

13:27 “Azərsun Holdinq” çay yığımına start verdi

Azərbaycan prezidenti “Güzəştli mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”ni təsdiqləyib

20:46
Azərbaycan prezidenti “Güzəştli mənzil” sistemi haqqında Əsasnamə”ni təsdiqləyib

Erməni ombudsmandan acı etiraf

19:52 Erməni ombudsmandan acı etiraf

Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

10:17 Hava şəraiti dəyişkən olacaq - sabah

ANA DİLİMİZİ RUS SÖZLƏRİNDƏN NECƏ TƏMİZLƏYƏK?

23:17
ANA DİLİMİZİ RUS SÖZLƏRİNDƏN NECƏ TƏMİZLƏYƏK?

22:41
"Buzovna bələdiyyəsinin sədri məsuliyyətə cəlb edilməlidir" - YENİLƏNDİ

İsmayıllıda 25 yaşlı gənc bıçaqlandı - VİDEO

14:27 İsmayıllıda 25 yaşlı gənc bıçaqlandı - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.