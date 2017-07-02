  



Ermənilər iriçaplı pulemyotlarla, qumbaraatanlarla, minaatanlarla atəşkəsi 135 dəfə pozub

Ermənilər iriçaplı pulemyotlarla, qumbaraatanlarla, minaatanlarla atəşkəsi 135 dəfə pozub

Elin böyük oğlu – Sadıq Murtuzayev…

Elin böyük oğlu – Sadıq Murtuzayev…

İCRA BAŞÇISI MƏSCİDİN QANUNSUZ SÖKÜLMƏSİNƏ GÖRƏ İŞDƏN ÇIXARILIB?

İCRA BAŞÇISI MƏSCİDİN QANUNSUZ SÖKÜLMƏSİNƏ GÖRƏ İŞDƏN ÇIXARILIB?

Yasamalın icra başçısı vəzifədən azad edildi...

Yasamalın icra başçısı vəzifədən azad edildi...

Milyon dollarlıq əməliyyat-deputatın rəis qardaşı həbs edilib?

Milyon dollarlıq əməliyyat-deputatın rəis qardaşı həbs edilib?

1 saylı Hüquq Məsləhətxanasının Kollektivi adından şok müraciət yayıldı

1 saylı Hüquq Məsləhətxanasının Kollektivi adından şok müraciət yayıldı


﻿

Бывший премьер досрочно вышел на свободу

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 2/7/2017
image here

Осужденный за коррупцию бывший премьер Израиля Эхуд Ольмерт в воскресенье, 2 июля, покинул тюрьму «Маасиягу» и досрочно вышел на свободу. Об этом сообщает газета Haaretz.
Из 27 месяцев наказания, назначенного судом, он отсидел 16,5 месяца. Освобождение Ольмерта стало возможным после того, как в четверг, 29 июня, тюремная служба страны решила сократить срок наказания на более чем на треть.
До мая 2018 года бывший политик обязан будет выполнять общественные работы в качестве добровольца в различных организациях. Одна из них — общество по оказанию медицинской помощи. Кроме того, Ольмерт должен будет дважды в месяц отмечаться в полицейском управлении.
Ольмерт, возглавлявший кабинет министров Израиля с 2006 по 2009 год, был признан виновным в деле о коррупции при строительстве комплекса «Холиленд». Следствие установило, что чиновники мэрии Иерусалима, которую возглавлял Ольмерт, получили в виде взяток от компании-застройщика несколько миллионов шекелей за продвижение проекта и внесение в него многочисленных изменений.
Первоначально политик был приговорен к шести годам лишения свободы. Также суд обязал бывшего премьера выплатить штраф в размере одного миллиона шекелей (свыше 265 тысяч долларов). Позже Верховный суд Израиля частично удовлетворил апелляцию защиты и сократил срок заключения до 18 месяцев. Еще один месяц заключения был добавлен судом по статье за препятствование расследованию.
Отбывать срок наказания бывший политик начал 15 февраля 2016 года.
21 июня Ольмерта перевели из тюрьмы в больницу из-за болей в груди.
lenta


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Dənizdə yenə bir nəfər batıb - bu dəfə Xızı sahilində

12:45 Dənizdə yenə bir nəfər batıb - bu dəfə Xızı sahilində

“Telli Borçalı, Rəmiş və Arif Quliyev pulumu vermirdilər” – Hinduşka oğrusundan ŞOK ETİRAFLAR – VİDEO

19:11
“Telli Borçalı, Rəmiş və Arif Quliyev pulumu vermirdilər” – Hinduşka oğrusundan ŞOK ETİRAFLAR – VİDEO

Ag evin işçilərinin maaşları açıqlanıb - prezidentin ailə üzvləri və siyasi müşaviri məvacibsiz çalışırlar

09:29
Ag evin işçilərinin maaşları açıqlanıb - prezidentin ailə üzvləri və siyasi müşaviri məvacibsiz çalışırlar

Milyon dollarlıq əməliyyat-deputatın rəis qardaşı həbs edilib?

15:42
Milyon dollarlıq əməliyyat-deputatın rəis qardaşı həbs edilib?

Atışmada 19 nəfər öldürülüb

10:14 Atışmada 19 nəfər öldürülüb

Aliment verməkdən boyun qaçıranların işi çətinləşir

10:00 Aliment verməkdən boyun qaçıranların işi çətinləşir

Azərbaycanlı heykəltəraş türk milyonçu üçün heykəl hazırladı - foto

13:10 Azərbaycanlı heykəltəraş türk milyonçu üçün heykəl hazırladı - foto

VAQİF ŞIXƏLİYEVİN BAZARI HABİL VƏLİYEVLƏ ƏLAQƏLƏRİNƏ GÖRƏ BAĞLANIR?-İDDİA

11:51
VAQİF ŞIXƏLİYEVİN BAZARI HABİL VƏLİYEVLƏ ƏLAQƏLƏRİNƏ GÖRƏ BAĞLANIR?-İDDİA

SOS! МОСКВА УЙДЕТ ПОД ВОДУ... (экстренный выпуск!) - видео

22:35
SOS! МОСКВА УЙДЕТ ПОД ВОДУ... (экстренный выпуск!) - видео

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.