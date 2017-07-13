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Убийцу Немцова приговорили к 20 годам строгого режима
...Политика казнили за оскорбления пророка Мухаммеда и мусульман.
Окружной военный суд Москвы приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима.
"Назначить Зауру Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья столичного окружного военного суда Юрий Житников. Примечательно, что прокуроры требовали для Дадаева пожизненное заключение.
Решением суда Дадаев также лишен Ордена Мужества и звания лейтенанта. Приговор суда базируется на вердикте коллегии присяжных, которые признали Дадаева виновным в убийстве Немцова и не заслуживающим снисхождения при определении наказания.
Кроме того, соучастник убийства Немцова Анзор Губашев приговорен судом к 19 годам тюремного заключения. Оглашение приговоров другим фигурантам этого дела на данный момент продолжается.
Отметим, что в апреле этого года брат Анзора Губашева Шадид дал признательные показания, в которых заявил, что политика казнили за оскорбления пророка Мухаммеда и мусульман.
pravda
"Назначить Зауру Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 тысяч рублей", — огласил приговор судья столичного окружного военного суда Юрий Житников. Примечательно, что прокуроры требовали для Дадаева пожизненное заключение.
Решением суда Дадаев также лишен Ордена Мужества и звания лейтенанта. Приговор суда базируется на вердикте коллегии присяжных, которые признали Дадаева виновным в убийстве Немцова и не заслуживающим снисхождения при определении наказания.
Кроме того, соучастник убийства Немцова Анзор Губашев приговорен судом к 19 годам тюремного заключения. Оглашение приговоров другим фигурантам этого дела на данный момент продолжается.
Отметим, что в апреле этого года брат Анзора Губашева Шадид дал признательные показания, в которых заявил, что политика казнили за оскорбления пророка Мухаммеда и мусульман.
pravda
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