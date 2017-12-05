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У Саакашвили статус беглеца – Луценко

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 5/12/2017
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После того как Саакашвили покинул микроавтобус с правоохранителями, он получил статус беглеца из-под стражи. Об этом сообщил во вторник с трибуны Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко. "Статус Саакашвили - это человек, который сбежал из-под стражи", - заявил он. По словам Луценко, это обстоятельство повлияет на избрание меры пресечения экс-президенту Грузии.
"Это ставит под сомнение возможность гуманной прокуратуры завтра или в последующие дни после объявления подозрения предложить ему домашний арест. Мы будем над этим крепко думать", - подчеркнул генпрокурор.
Как известно, ранее Луценко заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Михеил Саакашвили получил подозрение. 5 декабря соратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе заявил, что в квартире лидера "Руха новых сил" Саакашвили на улице Костельной ломают двери и проводят обыск.
Позже адвокат Павел Богомазов, который был в квартире Саакашвили, сообщил, что его подопечному "озвучили подозрение в содействии свержению государственного режима".
Саакашвили в сопровождении более десятка человек вывели из квартиры. Активисты заблокировали автомобиль СБУ с экс-президентом Грузии.
В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности – ред.) Уголовного кодекса Украины.
В 13:39 сторонники Саакашвили вытащили его из машины правоохранителей. Политик с толпой двинулся к стенам украинского парламента.
Саакашвили назвал обвинения украинских силовиков фейковыми, и заявил, что будет оставаться под Радой и требовать отставки руководителей ГПУ и СБУ и импичмента президента.


         

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