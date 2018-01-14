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"POROŞENKO FTX-YƏ SÖZ VERİB Kİ..."-SAAKAŞVİLİDƏN ŞOK SƏNƏD

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 14/1/2018
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Tezadlar.az "Ukrainskaya pravda"ya istinadən xəbər verir ki, Mixail Saakaşviliyə yaxınlığı bəlli olan "Rustavi-2" telekanalı rəsmi saytında Poroşenkonun 2007-ci ilin 3 ffral tarixində Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinə yazdığı məktubun surətini dərc edib. Məktubda bildirilir ki, Poroşenko FTX-yə rəsmən söz verib ki, heç vaxt Rusiyanın maraqlarına zidd olan təbliğat və fəaliyyətlə məşğul olmayacaq.
Sitat: "...Близкий к лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал якобы копии обращений президента Петра Порошенко в ФСБ, датированы февралем 2007 года, где он обещает не действовать против интересов России.
Об этом сообщил профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов в своем блоге.
"Грузинский телеканал "Рустави-2" сделал Петру Порошенко новогодний подарок - опубликовал факсимиле его заявления и обязательства в ФСБ РФ, датированные 2007 годом, в которых он давал обязательство не заниматься антироссийской деятельностью", - отметил Панфилов.
На копиях одного из якобы заявлений видно дату - 3 февраля 2007 года. Именно в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию. "Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", - отмечено в заявлении. В другом якобы заявлении к директору ФСБ Порошенко утверждает, что недопуск его на территории России является необязательным, "так как к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей "Партии регионов".
В то же время "Страна" опубликовала фото этих же якобы документов, где написано, что Порошенко летает в Петербург к родителям жены старшего сына. Однако в сообщения СМИ указано, что старший сын Алексей познакомился с будущей женой только во время обучения в международной школе INSEAD - то есть в 2011-2012 годах. А свадьба у них было только в 2013 году. Как известно, 3 февраля 2007 года Петра Порошенко не пустили на территорию России. 6 февраля стало известно о том, что Порошенко запрещен въезд на территорию Российской Федерации.
Впоследствии представители российского Министерства иностранных дел распространили документ, где сказано, что запрет на въезд в Россию народного депутата Украины Порошенко является ответом на недружественную акцию украинской стороны.
Украинская правда
"POROŞENKO FTX-YƏ SÖZ VERİB Kİ..."-SAAKAŞVİLİDƏN ŞOK SƏNƏD


         

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