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Reuters выяснило, как наемников из РФ перевозят в Сирию

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 7/4/2018
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Частная сирийская авиакомпания Cham Wings осуществляет перелеты между Дамаском и Ростовом-на-Дону, перевозя в Сирию российских наемников. Об этом говорится в расследовании Reuters.
Отмечается, что этих перелетов нет в расписании ростовского аэропорта Платов.
"Один из таких рейсов лично видел корреспондент Reuters. Мужчины в ростовском аэропорту были контрактниками", - пишет агентство. По данным Reuters, самолеты прилетают в Ростов преимущественно ночью, а улетают рано утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров.
Подчеркивается, что открытой информации об этих рейсах и расписании полетов нет, а купить билет на них нельзя.
"За 14 месяцев с 5 января 2017 года авиакомпания осуществила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров", - говорится в расследовании.
Cham Wings с 2016 года находится под санкциями США. Компанию обвинили в доставке в Сирию боевиков-союзников президента Башара Асада, оружия и снаряжения для сирийской разведки.
По информации агентства, ранее самолеты Аirbus принадлежали европейским и американским авиакомпаниям, но позже они оказались в парках ближневосточных компаний через сеть посредников и оффшоров.
В частности, 84 подержанных самолета производства Airbus и Boeing смогли приобрести или арендовать компании "Хорс" и "Дарт" (зарегистрированы в Украине). Из этих 84 самолетов как минимум 40 оказались в Ираке, Иране и Сирии.
Компании основал бывший советский морской пехотинец Сергей Томчани, который в 2011 году оказался под санкциями США по обвинению в участии в экспорте самолетов в Иран и Сирию без разрешения США. Томчани, "Хорс" и "Дарт" отвергают обвинения в поставках самолетов компаниям, находящимся под санкциями.
Reuters подчеркивает, что обнаруженная схема поставок самолетов на Ближний Восток указывает на брешь в санкциях США.
Cham Wings на запрос Reuters ответила, что вся информация о полетах ее самолетов доступна на ее сайте. Однако агентство отмечает, что на сайте нет информации о полетах в Ростов. В Boeing и Airbus заявили, что компании соблюдают режим санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос агентства в Минобороны, ведомство не ответило на запрос. Также не пришел ответ от сирийского правительства. В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что у них нет информации по поставкам самолетов в Сирию и Иран.
Как сообщалось, 7 февраля в Сирии погибли или были ранены 300 российских наемников. Это произошло, когда они вместе с проправительственными силами начали атаку на известные позиции Сирийских демократических сил, поддерживаемых США, и были полностью разбиты.
Наемниками компании "Вагнер" становятся россияне с ультранационалистическими убеждениями и военные ветераны, некоторые из которых также воевали в Украине.


         

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