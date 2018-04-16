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Белый дом: Вашингтон примет решение о новых антироссийских санкциях в ближайшем будущем
Новый санкционный пакет в отношении России будет анонсирован в понедельник.
Администрация президента США рассматривает возможные ограничения против Москвы за поддержку официального Дамаска
Администрация президента США рассматривает вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций за поддержку, которую Москва оказывает официальному Дамаску. Однако окончательное решение еще не принято, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России и решение будет принято в ближайшем будущем», - заявила Сандерс журналистам.
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отметила в эфире Fox News, что вопросы санкционной политики постоянно рассматриваются ведомством. При этом она отказалась от дальнейших комментариев до официального заявления из Белого дома.
Как сообщал сайт «КП», накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новый санкционный пакет в отношении России будет анонсирован в понедельник.
По данным СМИ, посол США в РФ Джон Хантсман уже уведомил российский МИД о готовящихся американских санкциях, а также о том, что они предпринимаются в ответ на поддержку Москвой «сирийского режима».
Комментируя содержание американской ноты, представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что санкции против России вводятся уже без всякой «привязки к реалиям», а просто за сам факт присутствия на международной арене.
Администрация президента США рассматривает вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций за поддержку, которую Москва оказывает официальному Дамаску. Однако окончательное решение еще не принято, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России и решение будет принято в ближайшем будущем», - заявила Сандерс журналистам.
В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт отметила в эфире Fox News, что вопросы санкционной политики постоянно рассматриваются ведомством. При этом она отказалась от дальнейших комментариев до официального заявления из Белого дома.
Как сообщал сайт «КП», накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что новый санкционный пакет в отношении России будет анонсирован в понедельник.
По данным СМИ, посол США в РФ Джон Хантсман уже уведомил российский МИД о готовящихся американских санкциях, а также о том, что они предпринимаются в ответ на поддержку Москвой «сирийского режима».
Комментируя содержание американской ноты, представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что санкции против России вводятся уже без всякой «привязки к реалиям», а просто за сам факт присутствия на международной арене.
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