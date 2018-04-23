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Песков: Кремль внимательно наблюдает за происходящим в Армении
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Ереван является ближайшим союзником Москвы, с которым установлены самые тесные отношения
Кремля внимательно наблюдает за происходящим в Армении, так как Россию связывают с этой страной самые тесные союзнические отношения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения – наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения. Армения – участник ЕврАзЭС и для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит», - отметил Песков.
Отвечая на вопрос о том, может ли Москва вмешаться в происходящее в Армении по просьбе властей этой страны, пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что «гипотетические рассуждения» в данной ситуации не уместны.
Как сообщал сайт «КП», в понедельник утром в Ереване возобновились массовые протесты граждан, недовольных назначением экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.
Масштабные акции протеста проходят по всей Армении с 17 апреля, периодически перерастая в столкновения с полицией. В Ереване к демонстрациям присоединились десятки тысяч людей, в то время как переговоры властей с оппозицией закончились, не успев начаться.
Находящийся у власти более 10 лет Серж Саргсян заявил о готовности покинуть пост премьера, но не ранее, чем будут решены «важнейшие проблемы» страны.
«Мы очень внимательно наблюдаем за происходящим в Армении. Армения – наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения. Армения – участник ЕврАзЭС и для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит», - отметил Песков.
Отвечая на вопрос о том, может ли Москва вмешаться в происходящее в Армении по просьбе властей этой страны, пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул, что «гипотетические рассуждения» в данной ситуации не уместны.
Как сообщал сайт «КП», в понедельник утром в Ереване возобновились массовые протесты граждан, недовольных назначением экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.
Масштабные акции протеста проходят по всей Армении с 17 апреля, периодически перерастая в столкновения с полицией. В Ереване к демонстрациям присоединились десятки тысяч людей, в то время как переговоры властей с оппозицией закончились, не успев начаться.
Находящийся у власти более 10 лет Серж Саргсян заявил о готовности покинуть пост премьера, но не ранее, чем будут решены «важнейшие проблемы» страны.
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