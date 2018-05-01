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“Имя Ильхама Рагимова является источником гордости и славы…”
Председатель Коллегии адвокатов Башкирии Валех Аббасов на Коалиции Общественного Контроля: “Я горжусь, что являюсь членом такой престижной и деловой организации…”
Как было сообщено, что 11 апреля во время Президентских выборов в Азербайджане, среди наблюдавших членов делегации России был и наш земляк Валех Аббасов. В центральном офисе актового зала Коалиции Общественного Контроля состоялась встреча с почетным членом организации Валехом Аббасовым.
Председатель КОК Расим Мамедов представил гостям Валех Аббасова:
- Валех Осман оглы Аббасов родился в городе Агдам, несмотря на то, что родная земля находится под оккупацией, он, как и мы носит эту боль в своем сердце… Он, долгие годы, проживая в России-Башкирии достиг самых высоких достижений в сфере адвокатской деятельности, защищает правое дело Азербайджана в юридических вопросах… Опираясть на свой талант и способности в таком большом Российском государстве он занял должное себе место… Валех Аббасов видный юрист России, один из признанных профессиональных адвокатов. Долгие годы, как живет и работает в городе Уфа столицы Башкирии. Он член Российской Коллегии адвокатов. А также, является Президентом Территориального Общества адвокатов в Российской Башкирской республике, Председателем отделения главного управления по избирательному законодательству России на территории Башкирии, Вицепрезидентом Палаты Адвокатов Башкирской Республики.
В.Аббасов из-за заслуг в формировании института адвокатов является Председателем собрания коллегии Российского Федерационного Общества в Башкирской республике. Сегодня, он гость Коалиции Общественного Контроля…
Затем было передано слово В.Аббасову. Почетный гость рассказал о сути своего посещения Азербайджана: “Азербайджанский народ и в этот раз сделал свой правильный выбор, Ильхам Алиев снова был избран Президентом Азербайджана. Это выбор для создания государственной безопасности, общественной стабильности, процветания и развития Азербайджана”, - а также, гость отметил, что гордится тем, что является почетным членом КОК. Председатель КОК Расим Мамедов вручил В.Аббасову членское удостоверение КОК.
Затем заместитель председателя КОК, главный редактор “Тазадлар” Асиф Марзили высказал свое мнение о дорогом госте:
- В.Аббасов представитель известного карабахского рода. Может, Вы не знаете, с Вашего разрешения доведу до Вас, что он представляет известный род в Карабахе - он, внук Зейнал бека… Село В.Аббасова граничил с нашим селом Марзили, с селами Пирзадлы, Исмаилбекли Марзали соединял большой лесной участок на имя Зейнал бека. Могу добавить, что мой дед, Алверди бек Мешади Мамед оглы и Зейнал бек связывали близкие родственные и дружеские узы. Помню, что мой отец был частым гостем у отца В.Аббасова - Османа, известный представитель этого знаменитого рода, депутат СССР и Верховного Совета Азербайджанской Советской республики, Герой Социалистического труда Хураман Аббасова часто бывала у нас в доме, наши близкие родственные отношения продолжались и в последующие годы Карабахской войны… Эти отношения продолжаются и сейчас…
Должен отметить и то: “В.Абаасов в этот приехал в Азербайджан, чтобы быть прямым свидетелем культурных выборов, как сказал сам, что очень доволен этим… В России много достойных людей Азербайджана… В большом городе, как Российское государство занять должность и отличиться, присуща только человеку с особенным талантом и благодаря тяжкому труду. В.Аббасв один из таких представителей нашей интеллегенции… Желаем успехов в работе… Должен сказать, что в России живут и занимают высокую должность, имеют великий имидж много деятелей нашей интеллегенции. Здесь хочу назвать: профессора Ильхама Рагимова, Вахида Алекперова, Натика Агамирова, Араза Агаларова и другие (услышав имя Ильхама Рагимова В.Аббасов отреагировал особенно. А.М.). Довожу до внимания В.Аббасова, проффесор И.Рагимов - великий деятель интеллегенции, который оказывал всегда моральную поддержку Члену Коллегии Правления и деятельности газеты “Тазадлар”, которому через два дня - 14 апреля исполнилось 25 лет… Здесь, председатель КОК, видный общественный деятель, Расим Мамедов довел до В.Аббасова свои особые мнения о профессоре Ильхам Рагимове: - Лично я, когда бываю с визитом в России опираясь на имя Ильхама Рагимова чувствую себя более уверенным и защищенным… Проделанные им работы в Азербайджане и предпринятые шаги, особенно связанные с Азербайджаном в России могут стать для каждого примером…
В этот момент, доктор юридических наук, профессор В.Аббасов отметил, что очень верят и опираются на Ильхама Рагимова, как известному в России “Другу Путина”: - Имя Ильхам Рагимова источник гордости и славы для каждого из нас…
***
В конце мероприятия сотрудники аппарата КОК на память сфотографировались с почетным гостем…
В.Аббасов: “Я очень рад, что Азербайджан в России представляют и такие личности, как И.Рагимов…”.
Будучи в Азербайджане, Ильхам Рагимов провел несколько интересных встреч. Он встретился с Заслуженным юристом Азербайджана, известным предпринимателем, известным и избранным доктором юридических наук России Ильхамом Рагимовым. На встрече принимали участие председатель КОК Расим Мамедов, главный редактор “Тазадляр” Асиф Марзили, заведующий отделом КОК Айдынхан Абилов, известный журналист Ханоглан Ахмедов и другие личности.
Профессор Ильхам Рагимов сблизи познакомился с коллегой, доктором юридических наук В.Аббасовым и В.Аббасов дал подробную информацию о своей деятельности в Башкирии:
- И.Рагимов, в первую очередь, выразил благодарность Расиму Мамедову, и близкому родственнику, другу Асифу Марзили, которые провели мост нашей встрече,… Правда, моя фактическая работа и рабочее место - Башкирия, но часто пребываю в Москве,… Вас знают по всей России и все знают о том, что вы сделали для азербайджанцев в этом государстве и очень довольны этим… Я горжусь и тем, что в России Азербайджан представляют такие видные личности, как Вы… Ждем Вас в Башкирии с нетерпением, добро пожаловать. А затем, профессор Ильхам Рагимов, рассказал Валех Аббасову о своем научном творчестве…
Асиф Марзили известил гостя о том, что именно проффесор И.Рагимов является единственным создателем магазина научных книг в области юриспруденции на Кавказе:
- И.Рагимов в этом дорогом месте мог бы открыть магазин, офис в ином направлении. Но, этот книжный магазин в Азербайджане, занимающимся научной работой в области юриспруденции стал одним из вкладов. Здесь, юристам научные книги выдаются бесплатно… Профессор И.Рагимов подарил профессору В.Аббасову переведенные на 8 языков мира, близкие себе, книги. Затем, председатель КОК Расим Мамедов отметил, что В.Аббасов - известный юрист России, один из избранных профессиональных юристов. Многие годы, как живет и работает в столице Башкирии города Уфа. В.Аббасов член Российской Коллегии юристов. А также , является Президентом Территориального Общества адвокатов в Российской Башкирской республике, Председателем отделения главного управления по избирательному законодательству России на территории Башкирии, Вицепрезидентом Палаты Адвокатов Башкирской Республики. В.Аббасов из-за заслуг в формировании института адвокатов является Председателем собрания коллегии Российского Федерационного Общества в Башкирской республике. Но, после он дал подробную информацию проффесору И.Рагимову об организации, которым руководит и для близкого ознакомления с работой КОК пригласил И.Рагимова в главный офис организации. В заключение, сфотографировались на память.
А.Мамедов
Как было сообщено, что 11 апреля во время Президентских выборов в Азербайджане, среди наблюдавших членов делегации России был и наш земляк Валех Аббасов. В центральном офисе актового зала Коалиции Общественного Контроля состоялась встреча с почетным членом организации Валехом Аббасовым.
Председатель КОК Расим Мамедов представил гостям Валех Аббасова:
- Валех Осман оглы Аббасов родился в городе Агдам, несмотря на то, что родная земля находится под оккупацией, он, как и мы носит эту боль в своем сердце… Он, долгие годы, проживая в России-Башкирии достиг самых высоких достижений в сфере адвокатской деятельности, защищает правое дело Азербайджана в юридических вопросах… Опираясть на свой талант и способности в таком большом Российском государстве он занял должное себе место… Валех Аббасов видный юрист России, один из признанных профессиональных адвокатов. Долгие годы, как живет и работает в городе Уфа столицы Башкирии. Он член Российской Коллегии адвокатов. А также, является Президентом Территориального Общества адвокатов в Российской Башкирской республике, Председателем отделения главного управления по избирательному законодательству России на территории Башкирии, Вицепрезидентом Палаты Адвокатов Башкирской Республики.
В.Аббасов из-за заслуг в формировании института адвокатов является Председателем собрания коллегии Российского Федерационного Общества в Башкирской республике. Сегодня, он гость Коалиции Общественного Контроля…
Затем было передано слово В.Аббасову. Почетный гость рассказал о сути своего посещения Азербайджана: “Азербайджанский народ и в этот раз сделал свой правильный выбор, Ильхам Алиев снова был избран Президентом Азербайджана. Это выбор для создания государственной безопасности, общественной стабильности, процветания и развития Азербайджана”, - а также, гость отметил, что гордится тем, что является почетным членом КОК. Председатель КОК Расим Мамедов вручил В.Аббасову членское удостоверение КОК.
Затем заместитель председателя КОК, главный редактор “Тазадлар” Асиф Марзили высказал свое мнение о дорогом госте:
- В.Аббасов представитель известного карабахского рода. Может, Вы не знаете, с Вашего разрешения доведу до Вас, что он представляет известный род в Карабахе - он, внук Зейнал бека… Село В.Аббасова граничил с нашим селом Марзили, с селами Пирзадлы, Исмаилбекли Марзали соединял большой лесной участок на имя Зейнал бека. Могу добавить, что мой дед, Алверди бек Мешади Мамед оглы и Зейнал бек связывали близкие родственные и дружеские узы. Помню, что мой отец был частым гостем у отца В.Аббасова - Османа, известный представитель этого знаменитого рода, депутат СССР и Верховного Совета Азербайджанской Советской республики, Герой Социалистического труда Хураман Аббасова часто бывала у нас в доме, наши близкие родственные отношения продолжались и в последующие годы Карабахской войны… Эти отношения продолжаются и сейчас…
Должен отметить и то: “В.Абаасов в этот приехал в Азербайджан, чтобы быть прямым свидетелем культурных выборов, как сказал сам, что очень доволен этим… В России много достойных людей Азербайджана… В большом городе, как Российское государство занять должность и отличиться, присуща только человеку с особенным талантом и благодаря тяжкому труду. В.Аббасв один из таких представителей нашей интеллегенции… Желаем успехов в работе… Должен сказать, что в России живут и занимают высокую должность, имеют великий имидж много деятелей нашей интеллегенции. Здесь хочу назвать: профессора Ильхама Рагимова, Вахида Алекперова, Натика Агамирова, Араза Агаларова и другие (услышав имя Ильхама Рагимова В.Аббасов отреагировал особенно. А.М.). Довожу до внимания В.Аббасова, проффесор И.Рагимов - великий деятель интеллегенции, который оказывал всегда моральную поддержку Члену Коллегии Правления и деятельности газеты “Тазадлар”, которому через два дня - 14 апреля исполнилось 25 лет… Здесь, председатель КОК, видный общественный деятель, Расим Мамедов довел до В.Аббасова свои особые мнения о профессоре Ильхам Рагимове: - Лично я, когда бываю с визитом в России опираясь на имя Ильхама Рагимова чувствую себя более уверенным и защищенным… Проделанные им работы в Азербайджане и предпринятые шаги, особенно связанные с Азербайджаном в России могут стать для каждого примером…
В этот момент, доктор юридических наук, профессор В.Аббасов отметил, что очень верят и опираются на Ильхама Рагимова, как известному в России “Другу Путина”: - Имя Ильхам Рагимова источник гордости и славы для каждого из нас…
***
В конце мероприятия сотрудники аппарата КОК на память сфотографировались с почетным гостем…
В.Аббасов: “Я очень рад, что Азербайджан в России представляют и такие личности, как И.Рагимов…”.
Будучи в Азербайджане, Ильхам Рагимов провел несколько интересных встреч. Он встретился с Заслуженным юристом Азербайджана, известным предпринимателем, известным и избранным доктором юридических наук России Ильхамом Рагимовым. На встрече принимали участие председатель КОК Расим Мамедов, главный редактор “Тазадляр” Асиф Марзили, заведующий отделом КОК Айдынхан Абилов, известный журналист Ханоглан Ахмедов и другие личности.
Профессор Ильхам Рагимов сблизи познакомился с коллегой, доктором юридических наук В.Аббасовым и В.Аббасов дал подробную информацию о своей деятельности в Башкирии:
- И.Рагимов, в первую очередь, выразил благодарность Расиму Мамедову, и близкому родственнику, другу Асифу Марзили, которые провели мост нашей встрече,… Правда, моя фактическая работа и рабочее место - Башкирия, но часто пребываю в Москве,… Вас знают по всей России и все знают о том, что вы сделали для азербайджанцев в этом государстве и очень довольны этим… Я горжусь и тем, что в России Азербайджан представляют такие видные личности, как Вы… Ждем Вас в Башкирии с нетерпением, добро пожаловать. А затем, профессор Ильхам Рагимов, рассказал Валех Аббасову о своем научном творчестве…
Асиф Марзили известил гостя о том, что именно проффесор И.Рагимов является единственным создателем магазина научных книг в области юриспруденции на Кавказе:
- И.Рагимов в этом дорогом месте мог бы открыть магазин, офис в ином направлении. Но, этот книжный магазин в Азербайджане, занимающимся научной работой в области юриспруденции стал одним из вкладов. Здесь, юристам научные книги выдаются бесплатно… Профессор И.Рагимов подарил профессору В.Аббасову переведенные на 8 языков мира, близкие себе, книги. Затем, председатель КОК Расим Мамедов отметил, что В.Аббасов - известный юрист России, один из избранных профессиональных юристов. Многие годы, как живет и работает в столице Башкирии города Уфа. В.Аббасов член Российской Коллегии юристов. А также , является Президентом Территориального Общества адвокатов в Российской Башкирской республике, Председателем отделения главного управления по избирательному законодательству России на территории Башкирии, Вицепрезидентом Палаты Адвокатов Башкирской Республики. В.Аббасов из-за заслуг в формировании института адвокатов является Председателем собрания коллегии Российского Федерационного Общества в Башкирской республике. Но, после он дал подробную информацию проффесору И.Рагимову об организации, которым руководит и для близкого ознакомления с работой КОК пригласил И.Рагимова в главный офис организации. В заключение, сфотографировались на память.
А.Мамедов
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