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Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ
Указ Президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, опубликован на официальном сайте главы государства во вторник, 22 мая. Как передает Tezadlar.az со ссылкой на "Ukrainskaya pravda", uказом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Контролировать выполнение указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Порошенка, заявив, что Украине некого отзывать из уставных органов.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
Контролировать выполнение указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.
В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Порошенка, заявив, что Украине некого отзывать из уставных органов.
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