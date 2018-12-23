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РФ, Беларусь, Армения, Сербия: 27 стран не поддержали резолюцию ООН о правах человека в Крыму

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 23/12/2018
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27 стран-членов ООН, среди которых РФ, Беларусь, Армения и Сербия, проголосовали против новой "крымской" резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.
В частности, против принятия документа проголосовали Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, ЮАР, РФ, Сербия Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан и Чад сообщает "Европейская правда".
70 стран воздержались от голосования.
Заметим, по сравнению с голосованием за "крымскую" резолюцию аналогичного содержания прошлого года произошли небольшие изменения. В прошлом году документ поддержали 65 государств, против выступили 26.
В прошлом году против резолюции голосовали Филиппины, в этом году филиппинская делегация воздержалась. В то же время в этом году список голосов "против" пополнили Коморские острова и Чад.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН 22 декабря приняла резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму, в которой поименно перечислены имена конкретных украинцев, которых незаконно удерживает Россия.
Документ осуждает политически мотивированные преследования украинцев и призывает освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и РФ. Резолюция признает Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку политическими заключенными.
Подробнее читайте в статье заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы "Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН".


         

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