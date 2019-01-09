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В США заблокировали санкции против России
Сенат США заблокировал голосование по законопроекту о новых санкциях за помощь Сирии, вводящему ограничения и в отношении ее ближайших союзников — России и Ирана. Об этом сообщает Bloomberg.
Голосование было запланировано на вечер вторника, 8 января. Однако демократы еще до этого заявляли, что не намерены рассматривать документы, не связанные с прекращением шатдауна, — из-за отсутствия утвержденного бюджета ряд федеральных ведомств в США полноценно не работает уже более двух недель. В результате за рассмотрение законопроекта о санкциях выступили лишь 56 законодателей при необходимых 60.
Документ предусматривает введение санкций за помощь сирийскому правительству, а также за сотрудничество с властями страны, в том числе в сфере продажи нефтепродуктов или авиазапчастей. Как отмечает РИА Новости, в законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и препятствовании доставке гуманитарной помощи. Предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят подобные действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям.
Вскоре после решения президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он указал, что ситуация с мигрантами на южной границе страны — гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. При этом он не стал объявлять режим чрезвычайного положения, который позволил бы ему выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.
Ряд ведомств США не работает или работает с ограничениями с 22 декабря 2018 года. Это произошло из-за отсутствия соглашения между Трампом и Конгрессом по финансированию для обеспечения безопасности на границе. Президент требует, чтобы в бюджет были включены 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
В декабре американский лидер также заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.
lenta
Голосование было запланировано на вечер вторника, 8 января. Однако демократы еще до этого заявляли, что не намерены рассматривать документы, не связанные с прекращением шатдауна, — из-за отсутствия утвержденного бюджета ряд федеральных ведомств в США полноценно не работает уже более двух недель. В результате за рассмотрение законопроекта о санкциях выступили лишь 56 законодателей при необходимых 60.
Документ предусматривает введение санкций за помощь сирийскому правительству, а также за сотрудничество с властями страны, в том числе в сфере продажи нефтепродуктов или авиазапчастей. Как отмечает РИА Новости, в законопроекте Россия наряду с властями Сирии и Ирана фактически обвиняется в нанесении авиаударов по мирному населению и препятствовании доставке гуманитарной помощи. Предусматривается, что санкции могут быть приостановлены, если Москва, Дамаск и Тегеран прекратят подобные действия. Исключение также может быть сделано по гуманитарным соображениям.
Вскоре после решения президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он указал, что ситуация с мигрантами на южной границе страны — гуманитарный кризис и кризис в области безопасности. При этом он не стал объявлять режим чрезвычайного положения, который позволил бы ему выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой в обход Конгресса.
Ряд ведомств США не работает или работает с ограничениями с 22 декабря 2018 года. Это произошло из-за отсутствия соглашения между Трампом и Конгрессом по финансированию для обеспечения безопасности на границе. Президент требует, чтобы в бюджет были включены 5,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
В декабре американский лидер также заявлял, что США полностью закроют южную границу, если не будут выделены средства на строительство стены против мигрантов. По его словам, финансированию проекта мешают демократы-обструкционисты.
lenta
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