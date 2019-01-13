  



Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

SOCAR-ın vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılov niyə cəzalandırılıb?

SOCAR-ın vitse-prezidenti Mikayıl İsmayılov niyə cəzalandırılıb?

Dövlət Gömrük Komitəsinin daha iki vəzifəlisi rüşvət alarkən həbs olundu

Dövlət Gömrük Komitəsinin daha iki vəzifəlisi rüşvət alarkən həbs olundu

GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

GORANBOY RAYON MƏHKƏMƏSİNDƏN ƏDALƏTLİ QƏRAR

Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub

Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub

Tərtərin icra başçısı Prezident sərəncamına arxa çevirdi: 27 min manatlıq qalmaqal-VİDEO

Tərtərin icra başçısı Prezident sərəncamına arxa çevirdi: 27 min manatlıq qalmaqal-VİDEO


﻿

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 13/1/2019
image here

Подробности беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не стали достоянием общественности, так как американский лидер скрыл их и от членов своей администрации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
О том, поступал ли американский лидер таким же образом во время всех встреч с Путиным, не известно. Отмечается, что детальные записи о содержании переговоров не были найдены даже в секретных материалах Белого дома.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Vyetnamda “Azərbaycan ilə tanışlıq-2019” adlı tədbir keçirilib (FOTO)

08:40 Vyetnamda “Azərbaycan ilə tanışlıq-2019” adlı tədbir keçirilib (FOTO)

İnanılmaz - Nadir xanımın ətəyini qaldırdı - Video

13:51 İnanılmaz - Nadir xanımın ətəyini qaldırdı - Video

DAMM-NİN MƏTBUAT EVİNDƏ

19:39
DAMM-NİN MƏTBUAT EVİNDƏ "NƏRİMAN NƏRİMANOV" KİTABININ TƏQDİMATI-YENİLƏNDİ

Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub

10:04
Prezident Fazil Məmmədovu sərt tənqid etdi, mətbuat isə həmişə susub

Donald Trampın Rusiya casusu olub-olmaması araşdırılır

19:48 Donald Trampın Rusiya casusu olub-olmaması araşdırılır

Gecəyə döğru külək güclənəcək, sabah isə...

17:15 Gecəyə döğru külək güclənəcək, sabah isə...

Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

21:46 Tanınmış şair Nəsib Nəbioğlu ilə görüş təşkil edilib

BƏXTİYAR ƏLİYEVİN DİSSERTASİYA İŞİ İLƏ BAĞLI AAK-A RƏSMİ SORĞU GÖNDƏRİLİB-YENİLƏNİR

09:55
BƏXTİYAR ƏLİYEVİN DİSSERTASİYA İŞİ İLƏ BAĞLI AAK-A RƏSMİ SORĞU GÖNDƏRİLİB-YENİLƏNİR

DGK daha bir maarifləndirici videoçarx hazırlayıb (VİDEO)

16:23
DGK daha bir maarifləndirici videoçarx hazırlayıb (VİDEO)

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.