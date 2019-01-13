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Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным
Подробности беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным не стали достоянием общественности, так как американский лидер скрыл их и от членов своей администрации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
О том, поступал ли американский лидер таким же образом во время всех встреч с Путиным, не известно. Отмечается, что детальные записи о содержании переговоров не были найдены даже в секретных материалах Белого дома.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
О том, поступал ли американский лидер таким же образом во время всех встреч с Путиным, не известно. Отмечается, что детальные записи о содержании переговоров не были найдены даже в секретных материалах Белого дома.
Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении Дональда Трампа. В ходе нее выяснится, насколько решения президента угрожают национальной безопасности, а также работал ли он в интересах России намеренно или же просто попал под ее влияние.
Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США с помощью хакеров. В июне 2018 года спецслужбы США выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.
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