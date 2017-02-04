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- 08:42 СМИ: Иванка Трамп с мужем хотят помешать отцу отменить указ Обамы о правах секс-меньшинств
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СМИ: Иванка Трамп с мужем хотят помешать отцу отменить указ Обамы о правах секс-меньшинств
Дочь и зять президента США постарались, чтобы проект документа не попал к нему на подпись
Дочь и зять президента США – Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер – пытаются помешать отмене указа Барака Обамы о правах представителей ЛГБТ-сообщества, пишет Politico со ссылкой на источники в новой американской администрации.
По их данным, Джаред Кушнер и Иванка Трамп сделали все от них зависящее, чтобы подготовленный проект президентского распоряжения, отменяющий действие указа Обамы от 2014 года, который запрещал дискриминацию работающих геев, лесбиянок и трансгендеров, не попал на стол к Дональду Трампу. Речь идет о неком черновике документа, который не обязательно отражает отношение самого Трампа к этому вопросу и вряд ли был бы им подписан, отмечает издание.
По данным источников Politico, дочь и зять президента также повлияли на отца, и тот обещал «проявлять уважение» к представителям секс-меньшинств, поддерживать их права.
Между тем, американские религиозные консерваторы очень надеются, что Дональд Трамп все же отменит указ Обамы о ЛГБТ-сообществе, а сами геи опасаются дискриминации.
По их данным, Джаред Кушнер и Иванка Трамп сделали все от них зависящее, чтобы подготовленный проект президентского распоряжения, отменяющий действие указа Обамы от 2014 года, который запрещал дискриминацию работающих геев, лесбиянок и трансгендеров, не попал на стол к Дональду Трампу. Речь идет о неком черновике документа, который не обязательно отражает отношение самого Трампа к этому вопросу и вряд ли был бы им подписан, отмечает издание.
По данным источников Politico, дочь и зять президента также повлияли на отца, и тот обещал «проявлять уважение» к представителям секс-меньшинств, поддерживать их права.
Между тем, американские религиозные консерваторы очень надеются, что Дональд Трамп все же отменит указ Обамы о ЛГБТ-сообществе, а сами геи опасаются дискриминации.
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