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В армянском городе Гюмри обнаружили убитого российского контрактника

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 23/4/2017
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Тело убитого российского военнослужащего - 21-летнего Дмитрия Ялпаева - с ножевыми ранами на шее обнаружили в субботу на площади города Гюмри, где расположена российская военная база, известная жестоким массовым убийством 2015 года, которое повлекло массовые протесты в Армении.
Об этом сообщает Радио Свобода. Генпрокуратура Армении сообщает, что по факту нынешнего инцидента, который произошел в 16 часов по местному времени 22 апреля, возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении убийства задержали одного человека. Ведется следствие для выяснения подробностей.
Южный военный округ России, к которому принадлежит военная база в Гюмри, сообщил в своем заявлении, что работает вместе с местными правоохранительными органами в расследовании.
Как известно, 12 января 2015 года семеро членов семьи Аветисян, среди которых двое детей, были убиты российским военным этой базы Валерием Пермяковым. Уголовные дела были заведены армянской и российской сторонами. Родственники погибших считают российские органы власти виновными в том, что в ряды вооруженных сил попал человек с психическими отклонениями.
Случай привел к массовым протестам в Гюмри и Ереване против военного присутствия России в этой стране.
В августе 2015 гарнизонный суд российской военной базы в Гюмри приговорил Пермякова к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в других преступлениях по трем статьям Уголовного кодекса России - за дезертирство, похищение оружия и незаконное его ношение.
Через год суд Армении признал Пермякова виновным в убийстве семьи в Гюмри и приговорил его к пожизненному сроку заключения.
На 102-й военной базе в Гюмри служат около 3000 российских военных


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