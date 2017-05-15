  



DTX-da Eldar Mahmudovun

DTX-da Eldar Mahmudovun "agentlərinin siyahısı" üzrə iş başlandı

Keçmiş «Məhsul» stadionunun idman qurğuları niyə sökülür?

Keçmiş «Məhsul» stadionunun idman qurğuları niyə sökülür?

“MTN işi”: Nazir Eldar Mahmudovun göstərişi ilə iş bağlanıb və...

“MTN işi”: Nazir Eldar Mahmudovun göstərişi ilə iş bağlanıb və...

Baş Prokurorluq Heydər Əsədova cinayət işi başlaya bilər-YENİLƏNDİ

Baş Prokurorluq Heydər Əsədova cinayət işi başlaya bilər-YENİLƏNDİ

ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

AMEA-ya seçkilərdə ciddi qalmaqal-PREZİDENTƏ ŞİKAYƏT-YENİLƏNDİ

AMEA-ya seçkilərdə ciddi qalmaqal-PREZİDENTƏ ŞİKAYƏT-YENİLƏNDİ


﻿

Азиз Алиев – 120: «I Республиканская научно-практическая конференция»

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 15/5/2017
image here

В UNEC состоялась I Республиканская научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития пищевой и текстильной промышленности в республике», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля науки, заслуженного врача, профессора Азиза Алиева.
Директор Центра науки и инноваций UNEC, профессор Сакит Ягубов распоряжение Президента Ильхама Алиева «О праздновании 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева» назвал высокой оценкой деятельности ученого в направлении развития системы здравоохранения в республике. С.Ягубов говоря о значении темы конференции, подчеркнул об особом значении, которую придает Президент Ильхам Алиев развитию пищевой и текстильной промышленности.
Азиз Алиев – 120: «I Республиканская научно-практическая конференция»
Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях и отделах. На пленарном заседании выступили с докладами декан факультета, профессор Векил Гусейнов, директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, доктор технических наук Тариэль Панахов, заместитель директора по научным работам Института микробиологии, член-корреспондент НАНА, профессор Панах Мурадов, директор завода «Пейк» приборостроительного объединения Министерства оборонной промышленности Саявуш Алиев, генеральный директор Консультативного центра аграрной науки и информации Министерства сельского хозяйства, профессор Расул Балаев и президент Центра азербайджанской национальной кулинарии Тахир Амирасланов.
В секционном заседании выступили представители UNEC, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, руководящие работники предприятий текстильной и пищевой промышленности. Вокруг докладов состоялись обсуждения, были высказаны предложения. Было рекомендовано в связи с пищевой безопасностью и качеством швейных промышленных товаров усовершенствовать проведение в будущем научно-исследовательских работ согласно производству. Для укрепления научно-практического сотрудничества между UNEC и производством было предложено ежегодное проведение таких мероприятий.
Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Medalların sayına görə İslamiadada lider Azərbaycan yığmasıdır

23:39 Medalların sayına görə İslamiadada lider Azərbaycan yığmasıdır

Polis əməkdaşları qəzaya düşdü - Hacıqabul RPŞ-nin əməkdaşı həyatını itirdi

08:31
Polis əməkdaşları qəzaya düşdü - Hacıqabul RPŞ-nin əməkdaşı həyatını itirdi

HABİL VƏLİYEV

09:33
HABİL VƏLİYEV "BAKI MƏRKƏZİ BAZAR" SAHİBİNİN ÜZÜNƏ DURUB?-VİDEO-YENİLƏNDİ

ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

10:46
ŞİRVANIN BAŞ HƏKİMİ HABİL VƏLİYEVİN İŞİNDƏ NİYƏ DİNDİRİLİB?-YENİLƏNİR

Fransanın yeni prezidenti and içir

12:33 Fransanın yeni prezidenti and içir

Bölgələrə dolu yağacaq

13:25 Bölgələrə dolu yağacaq

Ali Özbirdən həyat yoldaşına xəbərdarlıq: Sən açıqlamasan, mən açıqlayacağam...

12:46 Ali Özbirdən həyat yoldaşına xəbərdarlıq: Sən açıqlamasan, mən açıqlayacağam...

Bu da Ergi qəsəbəsinin cəhənnəmə aparan yolları-VİDEO

17:32
Bu da Ergi qəsəbəsinin cəhənnəmə aparan yolları-VİDEO

Azərbaycanda gözübağlı bərbər hər kəsi mat qoydu – VİDEO

17:02 Azərbaycanda gözübağlı bərbər hər kəsi mat qoydu – VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.