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Азиз Алиев – 120: «I Республиканская научно-практическая конференция»
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Азиз Алиев – 120: «I Республиканская научно-практическая конференция»
В UNEC состоялась I Республиканская научно-практическая конференция на тему «Перспективы развития пищевой и текстильной промышленности в республике», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля науки, заслуженного врача, профессора Азиза Алиева.
Директор Центра науки и инноваций UNEC, профессор Сакит Ягубов распоряжение Президента Ильхама Алиева «О праздновании 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева» назвал высокой оценкой деятельности ученого в направлении развития системы здравоохранения в республике. С.Ягубов говоря о значении темы конференции, подчеркнул об особом значении, которую придает Президент Ильхам Алиев развитию пищевой и текстильной промышленности.
Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях и отделах. На пленарном заседании выступили с докладами декан факультета, профессор Векил Гусейнов, директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, доктор технических наук Тариэль Панахов, заместитель директора по научным работам Института микробиологии, член-корреспондент НАНА, профессор Панах Мурадов, директор завода «Пейк» приборостроительного объединения Министерства оборонной промышленности Саявуш Алиев, генеральный директор Консультативного центра аграрной науки и информации Министерства сельского хозяйства, профессор Расул Балаев и президент Центра азербайджанской национальной кулинарии Тахир Амирасланов.
В секционном заседании выступили представители UNEC, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, руководящие работники предприятий текстильной и пищевой промышленности. Вокруг докладов состоялись обсуждения, были высказаны предложения. Было рекомендовано в связи с пищевой безопасностью и качеством швейных промышленных товаров усовершенствовать проведение в будущем научно-исследовательских работ согласно производству. Для укрепления научно-практического сотрудничества между UNEC и производством было предложено ежегодное проведение таких мероприятий.
Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.
Директор Центра науки и инноваций UNEC, профессор Сакит Ягубов распоряжение Президента Ильхама Алиева «О праздновании 120-летнего юбилея выдающегося государственного деятеля науки Азербайджана Азиза Алиева» назвал высокой оценкой деятельности ученого в направлении развития системы здравоохранения в республике. С.Ягубов говоря о значении темы конференции, подчеркнул об особом значении, которую придает Президент Ильхам Алиев развитию пищевой и текстильной промышленности.
Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях и отделах. На пленарном заседании выступили с докладами декан факультета, профессор Векил Гусейнов, директор Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, доктор технических наук Тариэль Панахов, заместитель директора по научным работам Института микробиологии, член-корреспондент НАНА, профессор Панах Мурадов, директор завода «Пейк» приборостроительного объединения Министерства оборонной промышленности Саявуш Алиев, генеральный директор Консультативного центра аграрной науки и информации Министерства сельского хозяйства, профессор Расул Балаев и президент Центра азербайджанской национальной кулинарии Тахир Амирасланов.
В секционном заседании выступили представители UNEC, Азербайджанского технологического университета, Азербайджанского технического университета, Азербайджанского университета нефти и промышленности, руководящие работники предприятий текстильной и пищевой промышленности. Вокруг докладов состоялись обсуждения, были высказаны предложения. Было рекомендовано в связи с пищевой безопасностью и качеством швейных промышленных товаров усовершенствовать проведение в будущем научно-исследовательских работ согласно производству. Для укрепления научно-практического сотрудничества между UNEC и производством было предложено ежегодное проведение таких мероприятий.
Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.
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