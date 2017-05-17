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UKRAYNADA RUSİYA MƏNŞƏLİ MAİL.RU VƏ DİGƏR PROVAYDERLƏR BAĞLANDI
Ukrayna bu gündən Rusiyaya qarşı provayder müharibəsi elan edib. Belə ki, prezident P.Poroşenkonun sərəncamı ilə Rusiya mənşəli bu sosial setlər bloklanıb. "Təzadlar" Ukraynanın "Экономическая правда" saytına istinadən bildirir ki:
"Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru
17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.
Указ президента опубликован в газете "Урядовый курьер".
"Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете Yandex, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено проработать правительства и СБУ с участием Нацбанка", - говористя в сообщении.
Указом предусматривается применение санкций к физическим лицам, причастным к нелегитимным выборам в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; к юридическим лицам Украины, расположенным на этих территориях, в связи с подтверждением незаконной перерегистрации по российскому законодательству. Кроме того ограничения применяются к физическим лицам - гражданам РФ, причастным к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; к юрлицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины. Ранее один из крупнейших интернет-провайдеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях.
В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. До этого Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.
Интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.
Напомним, 16 мая президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь".
"Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru
17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.
Указ президента опубликован в газете "Урядовый курьер".
"Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете Yandex, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено проработать правительства и СБУ с участием Нацбанка", - говористя в сообщении.
Указом предусматривается применение санкций к физическим лицам, причастным к нелегитимным выборам в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; к юридическим лицам Украины, расположенным на этих территориях, в связи с подтверждением незаконной перерегистрации по российскому законодательству. Кроме того ограничения применяются к физическим лицам - гражданам РФ, причастным к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; к юрлицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины. Ранее один из крупнейших интернет-провайдеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях.
В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. До этого Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.
Интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.
Напомним, 16 мая президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь".
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