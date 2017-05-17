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UKRAYNADA RUSİYA MƏNŞƏLİ MAİL.RU VƏ DİGƏR PROVAYDERLƏR BAĞLANDI

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 17/5/2017
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Ukrayna bu gündən Rusiyaya qarşı provayder müharibəsi elan edib. Belə ki, prezident P.Poroşenkonun sərəncamı ilə Rusiya mənşəli bu sosial setlər bloklanıb. "Təzadlar" Ukraynanın "Экономическая правда" saytına istinadən bildirir ki:
"Вступил в силу указ о блокировании Вконтакте, Яндекса и Mail.Ru
17 мая вступил в силу указ президента Петра Порошенко о блокировании в интернете Яндекса и российских социальных сетей.
Указ президента опубликован в газете "Урядовый курьер".
"Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете Yandex, соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено проработать правительства и СБУ с участием Нацбанка", - говористя в сообщении.
Указом предусматривается применение санкций к физическим лицам, причастным к нелегитимным выборам в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя; к юридическим лицам Украины, расположенным на этих территориях, в связи с подтверждением незаконной перерегистрации по российскому законодательству. Кроме того ограничения применяются к физическим лицам - гражданам РФ, причастным к незаконному преследованию и противоправным действиям в отношении граждан Украины; к юрлицам РФ, деятельность которых угрожает информационной и кибернетической безопасности Украины. Ранее один из крупнейших интернет-провайдеров компания Триолан сообщила, что пока не знает, как технически реализовать решение о санкциях.
В Интернет-ассоциации Украины заявляют, что осуществление блокировки попавших под санкции российских сайтов украинскими провайдерами пока технически невозможно. Там считают, что для реализации решения о санкциях провайдерам потребуется время и большие средства на переоснащение оборудования и изменение топологии сети. До этого Укртелеком сообщил, что уже начал выполнять указ президента о санкциях против российских соцсетей и интернет-ресурсов.
Интернет-провайдер "Ланет" заявил, что может заблокировать попавшие под санкции сайты в течение нескольких минут.
Напомним, 16 мая президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против 1228 физ- и 468 юрлиц.
С полным списком юридических лиц, которые попали под санкции можно ознакомиться здесь".


         

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