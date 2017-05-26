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Манчестерский террорист звонил к брату в Ливию за 15 минут до взрыва?

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 26/5/2017
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Подозреваемый в совершении теракта в Манчестере Салман Абеди разговаривал по телефону со своим братом, который находится в Ливии, за 15 минут до того, как привел в действие взрывное устройство.
Об этом сообщает CNN. "Мы следим за сетью, собираем данные, пытаемся сдержать это. Как вы видели из числа арестов, мы находимся на правильном пути, чтобы попытаться сдержать это", - заявил министр безопасности Великобритании Бен Уоллес CNN в Манчестере в пятницу. "В конце концов, мы доберемся до основы сети", - добавил он.
По словам Ахмеда Бен Салема, пресс-секретаря Специальных сил сдерживания в Триполи, младший брат подозреваемого - Хашим Рамадан Абу Касем Аль-Абеди, который был задержан в Ливии после теракта, знал о действиях своего брата и о планировании нападения.
Стало известно, что братья разговаривали по телефону буквально за несколько минут до нападения. Однако Хашим сказал следователям в Ливии, что он не знал подробностей о том, где и когда будет взрыв.
Как известно, Специальные силы сдерживания в Триполи, которые под контролем Министерства внутренних дел Ливии, задержали Хашим Аль-Абеди через сутки по подозрению в связях с ИГИЛ.
Милиция также задержала отца братьев - Рамадана Аль-Абеди.
Напомним, полиция Манчестера осуществила десятое задержание в рамках расследования теракта на концерте 22 мая.


         

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