  



“Range Rover” “KamAZ”a çırpıldı, DYP-nin şöbə rəisi yaralandı

“Range Rover” “KamAZ”a çırpıldı, DYP-nin şöbə rəisi yaralandı

Leonid Yakuboviç: “...bütün ailəmiz evdə ancaq “Azərçay” içir”

Leonid Yakuboviç: “...bütün ailəmiz evdə ancaq “Azərçay” içir”

Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun iddiasına hakim Azər Tağıyev baxacaq-VİDEO

Saatlı Məşğulluq Mərkəzi direktorunun iddiasına hakim Azər Tağıyev baxacaq-VİDEO

Bakıda satılan saxta sulara qarşı necə mübarizə aparmalı-ŞƏRH

Bakıda satılan saxta sulara qarşı necə mübarizə aparmalı-ŞƏRH

Prezidentin işdən çıxardığı generalın oğlu da həbs olundu

Prezidentin işdən çıxardığı generalın oğlu da həbs olundu

"Azərbaycan" nəşriyyatının qarşısına parkomatı kim qoyub?-AYIB İŞ-VİDEO


﻿

Сын Трампа опубликовал переписку о встрече с юристом из РФ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/7/2017
image here

Старший сын президента США Дональда Трампа опубликовал электронную переписку о встрече, на которой ему якобы предлагали конфиденциальную информацию о Хиллари Клинтон от российского гражданина.
Дональд Трамп-младший опубликовал свои объяснения и электронные письма в Twitter.
В субботу издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с россиянкой Натальей Весельницькой, которая связана с Кремлем.
По данным издания, на встрече Весельницькая пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.
Переглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у ТвіттеріПереглянути зображення у Твіттері
Трамп-младший вел переписку с публицистом Робом Голдстоуном, который предлагал организовать встречу от имени человека по имени Эмин. "Я знаком с Эмином с 2013 года ... Он с отцом владеет в Москве солидной компанией", - написал сын президента США.
Очевидно, речь идет об Эмине Агаларове и его отце Аразе, которые являются владельцами Crocus Group.
В письме Голдстоуна говорится, что "Королевский прокурор России" предложил предоставить "определенные официальные документы и информацию о Хиллари и ее отношениях с Россией , которая была бы очень полезной для вашего отца".
Трамп-младший отвечает: "Если это то, что вы говорите, мне нравится". Отметим, что в России нет королевской прокуратуры, а есть генеральная прокуратура.
Тема электронного письма от Голдстона указана как "Россия - Клинтон, конфиденциальная информация".
Трамп-младший ранее уверял, что заранее не получал предложений о компромате на Клинтон. Он также заявил, что сначала хотел провести телефонный разговор, но в конце концов согласился на встречу.
"Встреча стала самой большой ерундой, которую я слышал. И меня действительно это волновало", - написал Трамп-младший.
Весельницька известна как противница американского "закона Магнитского" и пытается пролоббировать его отмену. Трамп-младший заявил, что на встрече она говорила именно об этом и не предоставила никакой информации о Клинтон.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Qızılağac qoruğundakı yanğın hələ də davam edir - YENİLƏNİB

19:20 Qızılağac qoruğundakı yanğın hələ də davam edir - YENİLƏNİB

İstirahət mərkəzində baş verən bədbəxt hadisənin GÖRÜNTÜLƏRİ: 2, ölü, 2 yaralı - VİDEO

16:17 İstirahət mərkəzində baş verən bədbəxt hadisənin GÖRÜNTÜLƏRİ: 2, ölü, 2 yaralı - VİDEO

“Azərpoçt”un sabiq rəhbəri: Mənim əvəzimə ziyanı ödəmək istəyənlər var, lakin...

19:57
“Azərpoçt”un sabiq rəhbəri: Mənim əvəzimə ziyanı ödəmək istəyənlər var, lakin...

Prezidentin işdən çıxardığı generalın oğlu da həbs olundu

11:40
Prezidentin işdən çıxardığı generalın oğlu da həbs olundu

Журналисты узнали о скорой замене денег в России

11:33
Журналисты узнали о скорой замене денег в России

ŞAD XƏBƏR: Havanın temperaturu 4-7 dərəcə aşağı enəcək

16:15 ŞAD XƏBƏR: Havanın temperaturu 4-7 dərəcə aşağı enəcək

Xanım Qafarovasız 3 il

14:45
Xanım Qafarovasız 3 il

Əhəd Abıyevin epizodu üzrə dinləmədə zərərçəkmiş ifadəsindən imtina edib -

11:55
Əhəd Abıyevin epizodu üzrə dinləmədə zərərçəkmiş ifadəsindən imtina edib - "MTN işi"

Sürücü yol polisinə “tapança” çıxardı - VİDEO

20:00 Sürücü yol polisinə “tapança” çıxardı - VİDEO

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.