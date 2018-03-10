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НАТО ПРИЗНАЛ ЗА УКРАИНОЙ СТАТУС СТРАНЫ-АСПИРАНТА

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 10/3/2018
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Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.
Об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.
"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина", - говорится в этом сообщении.
Также на этой странице содержится объяснение о статусе "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина. "Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к Альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам", - говорится в пояснении.
Заметим, до сих пор в Альянсе отказывались официально признать стремление Украины к приобретению членства в НАТО. До вчерашнего дня на сайте НАТО утверждалось, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству". После обострения украинско-венгерских отношений изменения этого статуса стало еще сложнее добиться (подробнее в статье "Как венгерская блокада подрывает отношения Украины с НАТО").
По информации ЕП, этот вопрос поднимался также на переговорах президента Порошенко и генсека Столтенберга в феврале. Тогда же в Альянсе нашли официальные объяснения того, почему альянс не дает Украине новый статус.
Однако поздно вечером в пятницу официальный сайт альянса обновил страницу "расширение", добавив Украину в список "стран-аспирантов".
Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него "задним числом" добавили блок о решении Верховной рады от 8 июня относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила, что в пятницу состоялись ее переговоры по этому поводу с заместителем Генсека НАТО Роуз Геттемюллер. ПО итогам этих переговоров в Альянсе согласились признать решение Украины. "От признания амбиций - к членству долгий путь (состоящий из) прежде всего внутренней работы, но мы можем его успешно пройти, если будем целенаправленно менять страну в соответствии с демократическими, социальными, экономическими, политическими и, конечно, военными принципами и подходами НАТО", - отметила вице-премьер.
"Европейская правда"


         

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