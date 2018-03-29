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СК назвал основную версию пожара в Кемерово

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 29/3/2018
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В следственном комитете России заявили, что вероятной версией является неисправность системы пожаротушения. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, передает "УНИАН". "Самая главная задача, которую мы практически выполнили, - это завершение осмотра места происшествия, где имел место очаг пожара", - сказал Бастрыкин. По его словам, выдвигаются две основные версии - неисправность системы противопожарной безопасности.
Вторую версию выдвигают лица, привлекаемые к уголовной ответственности. Они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня.
"Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Более перспективная, более важная и более достоверная - это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания", - отметил глава Следственного комитета.
Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.
По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.
27 марта на площади Советов прошел массовый стихийный митинг, на котором жители города требовали отставки властей.
Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.
Позже он подписал указ об объявлении траура в России. В следственном комитете России заявили, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера.
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать украинского пранкера Евгения Вольнова.


         

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