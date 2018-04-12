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Санкции США заставили режим Путина отложить заимствования

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 12/4/2018
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Разрушительная сила американских санкций против крупнейших российских олигархов задела и правительство Путина, так как рост цен на заимствования заставил Министерство финансов России и крупнейший государственный банк отменить продажу облигаций.
Об этом пишет Bloomberg. Это первый случай отмены долгового аукциона в России после 2014 и 2015 годов, когда аннексия Крыма Путиным привела к ухудшению отношений с США и ЕС. "Наконец становится очевидным, что действия Министерства финансов США является фактором, изменяющим игру в плане оценки рыночных рисков Россией", - отметил в комментарии Bloomberg Тимоти Эш, главный стратег по развивающимся рынкам в лондонской компании BlueBay Asset Management LLP in London.
"Администрация США четко дала понять, что ни один российский олигарх не убежит", - добавил он.
Возможности России предпринимать действия в ответ ограничены. Если она бы нацелилась на американские компании, это повредило бы доступу к технологиям и инвестициям в то время, когда Путин пытается привлечь эти компании, сказал бывший министр финансов России Алексей Кудрин журналистам в Москве. Россия может попытаться ограничить вредные последствия - у нее есть ​​458 млрд долларов международных резервов - больше всего с 2014 года. Во вторник Центральный банк России заявил, что без колебаний будет продавать доллары при необходимости.
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что банк может повысить ставки, чтобы сдержать инфляцию.
Это именно то, что она сделала, когда курс рубля начал падать в декабре 2014 года - повысила ключевую ставку на 650 базисных пунктов, что позволило сбить накал. Стоимость суверенных облигаций России снизилась на этой неделе, сообщает Reuters.


         

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