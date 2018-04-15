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Совбез ООН получил проект особенной резолюции по Сирии
США, Франция и Великобритания направили в Совет Безопасности ООН проект резолюции по Сирии. Об этом сообщает Liberation со ссылкой на текст документа.
В проекте резолюции говорится о гуманитарной помощи, мирных переговорах, прекращении режима огня и проведении независимого расследования сообщений о химических атаках. По информации издания, это первый случай, когда Совбезу предложен проект резолюции, в котором объединены сразу несколько аспектов более чем семилетнего конфликта.
Отмечается, что переговоры по тексту, подготовленному Францией, начнутся в понедельник.
Ранее, 10 апреля, Вашингтон предлагал учредить новый механизм расследования химических атак в Сирии. Россия заблокировала резолюцию. Москва настаивает, что США своим проектом резолюции «пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных».
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.
lenta.ru
В проекте резолюции говорится о гуманитарной помощи, мирных переговорах, прекращении режима огня и проведении независимого расследования сообщений о химических атаках. По информации издания, это первый случай, когда Совбезу предложен проект резолюции, в котором объединены сразу несколько аспектов более чем семилетнего конфликта.
Отмечается, что переговоры по тексту, подготовленному Францией, начнутся в понедельник.
Ранее, 10 апреля, Вашингтон предлагал учредить новый механизм расследования химических атак в Сирии. Россия заблокировала резолюцию. Москва настаивает, что США своим проектом резолюции «пытаются возродить совместный механизм расследования (СМР), который покрыл себя позором, вынеся приговор Сирии без подтверждающих данных».
В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет, которые поразили как военные, так и гражданские объекты. Сведений о погибших не поступало. Сирийцы заявляют, что сбили большинство ракет на подлете к целям.
lenta.ru
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