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EKVADOR CULİAN ASSANCA SIĞINACAQ VERDİYİNİ TƏSDİQLƏDİ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 6/10/2018
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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предоставили статус беженца в Эквадоре.
Как сообщает tezadlar.az, oб этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия, передает El Universo.
"Его статус человека, который просит об убежище, до сих пор действует", - отметил министр.
По его словам, судьбу Ассанжа должны решить представители руководства Эквадора, Великобритании и адвокаты основателя WikiLeaks.
При этом, Валенсия не прокомментировал инормацию о том, что Ассанжу якобы предлагают должность советника в посольстве Эквадора в РФ или в Великобритании.
В сентябре основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора ресурса из-за того, что не может получить доступ к Интернету, но остается его издателем.
В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа средств связи с внешним миром.
Такое решение было принято, поскольку Ассанж "нарушил письменное обязательство данное правительству Эквадора в конце 2017 года не распространять сообщения, которые могут влиять на отношения Эквадора с другими государствами".
Как сообщает The Guardian, такой шаг был сделан после того, как Ассанж в Твиттере прокомментировал заявление Британии об ответственности РФ за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Солсбери.
По его словам, заявление Британии без наличия независимого подтверждения ОЗХО только дало разрешение Кремлю к распространению мнения внутри страны, что Россию преследуют.
Кроме того, Ассанж раскритиковал высылку российских дипломатов.
Как сообщалось, Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа советником своего посольства в Москве. Но назначение аннулировали,потому что Великобритания отказалась предоставить ему дипломатический иммунитет.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники писала, что в 2017 году российские дипломаты вели тайные переговоры с близким окружением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне с целью помочь ему сбежать из Великобритании в РФ.
В начале августа стало известно, что Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года.
В январе 2018 года Эквадор предоставил гражданство Ассанжу.


         

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