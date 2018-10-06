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EKVADOR CULİAN ASSANCA SIĞINACAQ VERDİYİNİ TƏSDİQLƏDİ
Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу предоставили статус беженца в Эквадоре.
Как сообщает tezadlar.az, oб этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия, передает El Universo.
"Его статус человека, который просит об убежище, до сих пор действует", - отметил министр.
По его словам, судьбу Ассанжа должны решить представители руководства Эквадора, Великобритании и адвокаты основателя WikiLeaks.
При этом, Валенсия не прокомментировал инормацию о том, что Ассанжу якобы предлагают должность советника в посольстве Эквадора в РФ или в Великобритании.
В сентябре основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора ресурса из-за того, что не может получить доступ к Интернету, но остается его издателем.
В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа средств связи с внешним миром.
Такое решение было принято, поскольку Ассанж "нарушил письменное обязательство данное правительству Эквадора в конце 2017 года не распространять сообщения, которые могут влиять на отношения Эквадора с другими государствами".
Как сообщает The Guardian, такой шаг был сделан после того, как Ассанж в Твиттере прокомментировал заявление Британии об ответственности РФ за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Солсбери.
По его словам, заявление Британии без наличия независимого подтверждения ОЗХО только дало разрешение Кремлю к распространению мнения внутри страны, что Россию преследуют.
Кроме того, Ассанж раскритиковал высылку российских дипломатов.
Как сообщалось, Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа советником своего посольства в Москве. Но назначение аннулировали,потому что Великобритания отказалась предоставить ему дипломатический иммунитет.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники писала, что в 2017 году российские дипломаты вели тайные переговоры с близким окружением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне с целью помочь ему сбежать из Великобритании в РФ.
В начале августа стало известно, что Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года.
В январе 2018 года Эквадор предоставил гражданство Ассанжу.
Как сообщает tezadlar.az, oб этом заявил глава МИД Эквадора Хосе Валенсия, передает El Universo.
"Его статус человека, который просит об убежище, до сих пор действует", - отметил министр.
По его словам, судьбу Ассанжа должны решить представители руководства Эквадора, Великобритании и адвокаты основателя WikiLeaks.
При этом, Валенсия не прокомментировал инормацию о том, что Ассанжу якобы предлагают должность советника в посольстве Эквадора в РФ или в Великобритании.
В сентябре основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж покинул пост главного редактора ресурса из-за того, что не может получить доступ к Интернету, но остается его издателем.
В марте 2018 года власти Эквадора лишили Ассанжа средств связи с внешним миром.
Такое решение было принято, поскольку Ассанж "нарушил письменное обязательство данное правительству Эквадора в конце 2017 года не распространять сообщения, которые могут влиять на отношения Эквадора с другими государствами".
Как сообщает The Guardian, такой шаг был сделан после того, как Ассанж в Твиттере прокомментировал заявление Британии об ответственности РФ за отравление нервно-паралитическим веществом бывшего российского агента и его дочери в Солсбери.
По его словам, заявление Британии без наличия независимого подтверждения ОЗХО только дало разрешение Кремлю к распространению мнения внутри страны, что Россию преследуют.
Кроме того, Ассанж раскритиковал высылку российских дипломатов.
Как сообщалось, Эквадор в 2017 году назначил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа советником своего посольства в Москве. Но назначение аннулировали,потому что Великобритания отказалась предоставить ему дипломатический иммунитет.
Ранее газета The Guardian со ссылкой на свои источники писала, что в 2017 году российские дипломаты вели тайные переговоры с близким окружением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне с целью помочь ему сбежать из Великобритании в РФ.
В начале августа стало известно, что Джулиан Ассанж готов покинуть посольство Эквадора в Лондоне, в котором он скрывается от уголовного преследования с 2012 года.
В январе 2018 года Эквадор предоставил гражданство Ассанжу.
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