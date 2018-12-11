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США готовят новые законы против энергетического сектора РФ

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 11/12/2018
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Конгресс США рассматривает около 10 законопроектов, направленных против энергетического сектора России.
Как сообщает tezadlar.az, oб этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон на брифинге в Вашингтоне 10 декабря.
"Мы мониторим законопроекты, их около 10, российская энергетика является ключевым компонентом в них", - сказал Феннон.
Конгрессмены рассматривают рекомендательную резолюцию, в которой Конгресс выражает несогласие со строительством газопровода "Северный поток-2". Соответствующее решение ожидают на этой неделе.
"Мы ожидаем, что Конгресс примет решение по этому вопросу, и давление на российский энергетический сектор в результате будет только расти", - отметил Феннон.
"Через "Северный поток-2" Россия стремится увеличить влияние на Западе, отделяя Украину от Европы. США и Европа разделяют западные ценности. Мы рассматриваем торговлю как взаимовыгодную, но делать бизнес с" Северным потоком-2 "просто не соответствует этим общим ценностям", - подчеркнул он.
Феннон также сказал, что для энергетической независимости Европы необходима диверсификация энергетики. В этом контексте он вспомнил о строительстве газопровода между Грецией и Болгарией, синхронизацию электрических сетей стран Балтии с континентальной Европой и строительство терминала по приему сжиженного природного газа в Хорватии.
"Этот терминал может получить СПГ от широкого круга поставщиков. Это позволит увеличить диверсификацию и отойти от российских источников, что будет иметь особое значение для Венгрии", - добавил Феннон.
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас настаивает, что выход Германии из проекта газопровода "Северный поток-2" не приведет к остановке этого российского проекта, но ослабит способность Берлина настаивать на продолжении транзита газа через Украину.


         

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