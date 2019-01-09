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Великобритания решила потеснить доллар
Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что китайский юань может потенциально стать будущей мировой резервной валютой наряду с долларом США, передает Reuters.
По его словам, такие сдвиги, как правило, происходят гораздо медленнее, чем изменения в размерах экономик стран. «С течением времени разобщенность между реальной жизнью и финансовой сферой, вероятно, уменьшится, и в процессе могут появиться другие резервные валюты. Во-первых, я ожидаю, что это будет юань», — сказал Карни.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's предрекло снижение роли доллара в глобальной торговле. По данным аналитиков, это связано с развитием региональной торговли и получением новыми валютами резервного статуса.
О частичном отказе от доллара уже несколько месяцев говорят российские власти. По их мнению, Россия может пострадать, если США введут новые санкции и заблокируют российские счета в американских банках. В качестве решения предлагалось перевести расчеты с иностранными партнерами на другие валюты, в том числе рубль, евро и юань.
lenta
По его словам, такие сдвиги, как правило, происходят гораздо медленнее, чем изменения в размерах экономик стран. «С течением времени разобщенность между реальной жизнью и финансовой сферой, вероятно, уменьшится, и в процессе могут появиться другие резервные валюты. Во-первых, я ожидаю, что это будет юань», — сказал Карни.
Ранее международное рейтинговое агентство Moody's предрекло снижение роли доллара в глобальной торговле. По данным аналитиков, это связано с развитием региональной торговли и получением новыми валютами резервного статуса.
О частичном отказе от доллара уже несколько месяцев говорят российские власти. По их мнению, Россия может пострадать, если США введут новые санкции и заблокируют российские счета в американских банках. В качестве решения предлагалось перевести расчеты с иностранными партнерами на другие валюты, в том числе рубль, евро и юань.
lenta
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