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НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украины
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НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украины
Североатлантический альянс призвал вернуть Крым Украине, в очередной раз осудив аннексию Крыма - акт нарушения международного права, который НАТО не признает и никогда не признает. Как сообщает tezadlar.az, oб этом говорится в заявлении Североатлантического Совета, передает "Европейская правда".
"Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым - территория Украины" - отмечается в заявлении. В НАТО подчеркнули свое решительное осуждение аннексии, которую Альянс не признает и не будет признавать.
Также союзники выразили обеспокоенность нарушениями прав человека, совершенными де-факто российскими властями в незаконно анексированному Крыму по отношению к украинцам, крымским татарам и другим членам местных общин. Они призвали РФ прекратить нарушения, отпустить политзаключенных и заложников, а также предоставить международным мониторинговым организациям доступ к Крыму.
"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма должны закончиться, включая автоматическое введение российского гражданства, вынужденное перемещение населения, призыв в вооруженные силы Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний" - подчеркивается в заявлении.
Также НАТО осуждает милитаризацию полуострова и выражает обеспокоенность планами россии по дальнейшему наращиванию военного потенциала в Черноморском регионе.
"Неоправданное использование Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морских сил возле Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью большей структуры российских агрессивных действий в регионе", - заявили в НАТО, призвав отпустить украинских моряков и вернуть корабли.
Также Альянс выразил поддержку международным санкциям против России.
"Не может быть возврата "обычного" бизнеса, пока не произойдет четкая, конструктивная перемена в действиях России, что свидетельствует о соблюдении международного права и ее международных обязательств и обязанностей" - говорится в заявлении.
"Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым - территория Украины" - отмечается в заявлении. В НАТО подчеркнули свое решительное осуждение аннексии, которую Альянс не признает и не будет признавать.
Также союзники выразили обеспокоенность нарушениями прав человека, совершенными де-факто российскими властями в незаконно анексированному Крыму по отношению к украинцам, крымским татарам и другим членам местных общин. Они призвали РФ прекратить нарушения, отпустить политзаключенных и заложников, а также предоставить международным мониторинговым организациям доступ к Крыму.
"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма должны закончиться, включая автоматическое введение российского гражданства, вынужденное перемещение населения, призыв в вооруженные силы Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний" - подчеркивается в заявлении.
Также НАТО осуждает милитаризацию полуострова и выражает обеспокоенность планами россии по дальнейшему наращиванию военного потенциала в Черноморском регионе.
"Неоправданное использование Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морских сил возле Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью большей структуры российских агрессивных действий в регионе", - заявили в НАТО, призвав отпустить украинских моряков и вернуть корабли.
Также Альянс выразил поддержку международным санкциям против России.
"Не может быть возврата "обычного" бизнеса, пока не произойдет четкая, конструктивная перемена в действиях России, что свидетельствует о соблюдении международного права и ее международных обязательств и обязанностей" - говорится в заявлении.
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