  



Gürcülər və Azərbaycanlılar birlikdə Novruzu qeyd ediblər (FOTO)

Gürcülər və Azərbaycanlılar birlikdə Novruzu qeyd ediblər (FOTO)

Azərbaycan səfiri 10 banka kürü oğurladı?

Azərbaycan səfiri 10 banka kürü oğurladı?

Tanınmış politoloq Oleq Kuznetsov

Tanınmış politoloq Oleq Kuznetsov "Təzadlar"ın qonağı oldu-YENİLƏNDİ

İlham Əliyevin inqilabı - Rauf Arifoğlunun yazısı

İlham Əliyevin inqilabı - Rauf Arifoğlunun yazısı

Əli İnsanov azadlığa buraxılıb - FOTO

Əli İnsanov azadlığa buraxılıb - FOTO

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV ONLARI ƏFV ETDİ - 2-Cİ SİYAHI

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV ONLARI ƏFV ETDİ - 2-Cİ SİYAHI


﻿

НАТО требует от РФ вернуть контроль над Крымом Украины

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 18/3/2019 Baxış sayı: 34
image here

Североатлантический альянс призвал вернуть Крым Украине, в очередной раз осудив аннексию Крыма - акт нарушения международного права, который НАТО не признает и никогда не признает. Как сообщает tezadlar.az, oб этом говорится в заявлении Североатлантического Совета, передает "Европейская правда".
"Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Крым - территория Украины" - отмечается в заявлении. В НАТО подчеркнули свое решительное осуждение аннексии, которую Альянс не признает и не будет признавать.
Также союзники выразили обеспокоенность нарушениями прав человека, совершенными де-факто российскими властями в незаконно анексированному Крыму по отношению к украинцам, крымским татарам и другим членам местных общин. Они призвали РФ прекратить нарушения, отпустить политзаключенных и заложников, а также предоставить международным мониторинговым организациям доступ к Крыму.
"Любые попытки узаконить или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма должны закончиться, включая автоматическое введение российского гражданства, вынужденное перемещение населения, призыв в вооруженные силы Российской Федерации и незаконное проведение российских избирательных кампаний" - подчеркивается в заявлении.
Также НАТО осуждает милитаризацию полуострова и выражает обеспокоенность планами россии по дальнейшему наращиванию военного потенциала в Черноморском регионе.
"Неоправданное использование Россией военной силы против украинских кораблей и военно-морских сил возле Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года является частью большей структуры российских агрессивных действий в регионе", - заявили в НАТО, призвав отпустить украинских моряков и вернуть корабли.
Также Альянс выразил поддержку международным санкциям против России.
"Не может быть возврата "обычного" бизнеса, пока не произойдет четкая, конструктивная перемена в действиях России, что свидетельствует о соблюдении международного права и ее международных обязательств и обязанностей" - говорится в заявлении.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Akademik Musiqili Teatrında “Paris Notr-Dam kilsəsi”

16:35 Akademik Musiqili Teatrında “Paris Notr-Dam kilsəsi”

EKOLOGİYA NAZİRLİYİ JURNALİSTLƏR ÜÇÜN

13:55
EKOLOGİYA NAZİRLİYİ JURNALİSTLƏR ÜÇÜN "JURNALİSTLƏR BAĞI" SALDI-FOTOLAR-VİDEO

“Rusiyadakı təxribatların arxasında ermənilər dayana bilər”

14:42
“Rusiyadakı təxribatların arxasında ermənilər dayana bilər”

Əli İnsanov azadlığa buraxılıb - FOTO

12:19 Əli İnsanov azadlığa buraxılıb - FOTO

Jurnalist öz evində güllələnib

15:27 Jurnalist öz evində güllələnib

Sabah Azərbaycanda yağış yağacağı gözlənilir

13:43 Sabah Azərbaycanda yağış yağacağı gözlənilir

Ustad xanəndə Xan Şuşinskinin məzarı ziyarət olunacaq

11:00 Ustad xanəndə Xan Şuşinskinin məzarı ziyarət olunacaq

İqtisad Universitetinin professoru rektorun bütün paxırını açıb tökdü - YENİLƏNİB

12:56
İqtisad Universitetinin professoru rektorun bütün paxırını açıb tökdü - YENİLƏNİB

Kainatın səsini siz də dinləyin - Video

15:35
Kainatın səsini siz də dinləyin - Video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.