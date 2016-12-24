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Российские писатели просят Путина помиловать Сенцова

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 24/12/2016
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Более 60 членов Всемирной организации писателей (Русский ПЕН-центр) подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму.
"Мы просим Вас, господин президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", — говорится на странице Русского ПЕН-центра в Facebook, пишет РИА Новости.
Письмо подписал 61 член организации, среди которых — Александр Архангельский, Вероника Долина, Денис Драгунский, Тимур Кибиров, Майя Кучерская, Александр Кушнер и другие писатели, поэты и журналисты.
Обращение к президенту с просьбой помиловать Сенцова также направили российские писатели — участники Конгресса интеллигенции.
Как сообщалось, на пресс-конференции в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Сенцова виновным в подготовке теракта.
"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер – это доказано в суде – готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?" – сказал он.
"Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею", – добавил Путин.
Как известно, российские оккупационные власти обвинили режиссера Олега Сенцова, его товарища Александра Кольченко и еще ряд украинцев в террористической деятельности в Крыму. В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы, Кольченко – к 10.
("ukrainskaya pravda")


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