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Путин говорил об Украине с госсекретарем США "пунктирно"

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Путин говорил об Украине с госсекретарем США "пунктирно"

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 13/4/2017
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Президент России Владимир Путин и госсекретарь США Рекс Тиллерсон тему Украины обсуждали неглубоко.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, комментируя встречу, состоявшуюся 12 апреля, сообщает "Интерфакс". "Пунктирно – да. Детального обсуждения Украины не было", – сказал он.
По словам Пескова, "весьма обстоятельно обсуждалась Сирия".
"Президент изложил наше видение нынешней ситуации и наше видение перспектив развития этой ситуации… Можно отфиксировать понимание необходимости поддержания диалога для поиска решения вопросов", – уточнил он.
По словам Пескова, возможность встречи лидеров России и США с Тиллерсоном Путин не обсуждал, но общение было "достаточно конструктивным". На вопрос, можно ли говорить о сдвиге в отношениях после встречи Путина с Тиллерсоном, пресс-секретарь российского президента сказал: "Нет, нельзя. Пока рано".
Путин не выдвигал инициатив по российско-американским, а лишь "проводил анализ".
"Президент весьма подробно изложил собеседнику свое видение причин, которые привели наши двусторонние отношения к тому печальному состоянию, в котором они сейчас находятся, то есть, грубо говоря, президент дал анализ и свое видение предтечи тому кризису, который сейчас в двусторонних отношениях наблюдается", – сказал Песков.
"Этот анализ представляется чрезвычайно важным… Надеемся, что, безусловно, этот анализ станет известен президенту США", – добавил он. По словам Пескова, это даст понять, что, с российской точки зрения, в предыдущие несколько лет привело отношения двух стран в "такой двусторонний тупик".
Он добавил, что фотографий и видео со встречи Путина с Тиллерсоном не покажут: "Никакого освещения медийного не велось".


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