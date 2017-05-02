Когда адвокат главнее дипломата

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Tarix: 2/5/2017
Юристы Черноморско-Каспийского региона решили помочь главам своих государств
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Ассоциация юристов стран Черноморско-Каспийского региона на заседании в Москве утвердила устав и основные программные положения своего объединения. Сотрудничество в сфере внутреннего и особенно международного права в области актуальных проблем гражданского, уголовного и публичного права становится приоритетной целью в международной организации, объединившей ведущих правоведов из более чем 14 стран, расположенных вокруг двух морей: Черного и Каспийского. Председатель фонда «Славяне» (Болгария), профессор Захари Захариев, по чьей инициативе более года назад и родилась идея международного общественного объединения юристов, подчеркнул «НГ», что международная ассоциация открыта как для физических, так и для юридических лиц, готовых способствовать изучению и разрешению правовых проблем, важных для стран Черноморско-Каспийского региона.

Интересно, что членами этой уникальной правовой ассоциации, аналогов которой в мире действительно пока нет, захотели стать представители даже тех стран, в отношениях которых на межгосударственном уровне имеется немало конфликтных и спорных вопросов. «Сегодня мы наблюдаем кризис международного права по очень многим направлениям, – говорила в своем выступлении директор Института по правам человека Национальной академии наук Азербайджана Айтен Мустафаева, – а потому кто, как не мы, правоведы, должны способствовать укреплению мира путем юридического урегулирования, на первый взгляд, противоречивых ситуаций». А кто-то из коллег госпожи Мустафаевой в перерывах даже сравнивал ситуацию в международном праве с Вавилонской башней, которая грозит вот-вот рассыпаться.
О том, что юристы, не являясь политиками, тем не менее могут помочь и помогают решению политических задач, говорили практически все участники заседания. Так, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в своем выступлении заметил, что, на его взгляд, «много вопросов к гарантиями мира в Черноморско-Каспийском регионе», и предложил сделать темой следующего заседания Ассоциации юристов, которое пройдет в середине этого года в Баку, проработку превентивных организационно-правовых мер противодействия международному терроризму.
Кроме того, в планах ассоциации и оказание самой различной помощи молодым юристам. Все представители этого сообщества, присутствующие на московской сессии, поддержали предложение председателя ассоциации, заслуженного юриста Республики Азербайджан Ильгама Рагимова о проведении международных обучающих семинаров с молодыми специалистами в области гражданского, уголовного и публичного права, а также организации публичных дискуссий с участием СМИ, судей, прокуроров и адвокатов из всех стран региона. Потому что, как заметил доктор юридических наук Юрий Голик (Россия), даже по таким диаметрально противоположным законодательным нормам в ряде стран в отношении, например, смертной казни или имущественных интересов в случае развода юристам всегда легче договориться, чем политикам и дипломатам. Тем более если они молоды и профессионально подкованы.

Роза Цветкова,
Ответственный редактор приложения "НГ-Политика"

Когда адвокат главнее дипломата

Когда адвокат главнее дипломата

Когда адвокат главнее дипломата

Когда адвокат главнее дипломата


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