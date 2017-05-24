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Матиос говорит, что налоговиков смогли задержать благодаря Насирову

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Tarix: 24/5/2017
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Сформировать обвинительные акты в уголовном производстве по так называемым "налоговым площадкам" удалось благодаря помощи отстраненного на теперь руководителя ДФС Романа Насирова.
Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "112 канала".
Он рассказал, что проводить досудебное расследование по этому делу военной прокуратуре поручил генпрокурор Юрий Луценко.
"Это (производство по "налоговых площадок" - ред.) пришлось дольше расследовать, потому что невозможно было окунуться в дебри такой сложной организации, долгое время которая реформировалась в различных "Минздох", ГНС, Фискальная служба и т.д.", - рассказал он.
"Когда Луценко передал производства (о налоговых площадках - ред.) мы собрали совещание. Председателем от ДФС был Роман Насиров и если бы не его содействии реально в предоставлении всех возможных аналитических, информационных и т.д. ресурсов, мы это не смогли исследовать", - сказал Матиос.
По его словам, правоохранители получили доступ ко всем фискальным базам налоговой.
"Если бы нам изнутри не рассказали, как оно функционировало этот электронный учет этих налоговых площадок, у нас бы были наверно очень плохие дела", - добавил он.
Как известно, в среду в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой были задействованы около 2000 полицейских, 500 прокуроров, провели 450 обысков. Задержали 23 человека, в том числе топ-чиновников Украины, которые во времена Януковича занимались коррупцией в налоговой сфере.
Полиция собрала доказательства, что налоговая служба при руководстве Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95, 921 млрд гривен.
Ранее Матиос сообщил о задержании 23 представителей налоговых администраций в областях в рамках проведения большой антикоррупционной операции.
В рамках уголовного производства по так называемых налоговых площадок Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов, отметил он.
Как рассказал Матиос на брифинге в среду, в настоящее время обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".


         

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