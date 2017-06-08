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Иран обвиняет США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране
Корпус стражей Исламской революции Ирана обвинил США и Саудовскую Аравию в причастности к терактам в Тегеране, произошедшим в среду.
Об этом говорится в заявлении Корпуса, который является военной верв’ю исполнительной власти в Иране, обнародованном официальным агентством новостей Исламской республики Иран IRNA.
"Эти террористические атаки произошли только через неделю после встречи между американским президентом и (саудовскими) трусливыми лидерами, которые поддерживают террористов. То, что "Исламское государство" взяло ответственность лишь доказывает их причастность к этим жестоким атакам ", - говорится в заявлении.
Корпус стражей Исламской революции при этом заявляет, что такие действия не останутся неотмщенными.
Напомним, в среду утром четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.
Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другой удалось задержать. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 43 получили ранения.
Об этом говорится в заявлении Корпуса, который является военной верв’ю исполнительной власти в Иране, обнародованном официальным агентством новостей Исламской республики Иран IRNA.
"Эти террористические атаки произошли только через неделю после встречи между американским президентом и (саудовскими) трусливыми лидерами, которые поддерживают террористов. То, что "Исламское государство" взяло ответственность лишь доказывает их причастность к этим жестоким атакам ", - говорится в заявлении.
Корпус стражей Исламской революции при этом заявляет, что такие действия не останутся неотмщенными.
Напомним, в среду утром четверо вооруженных мужчин открыли огонь у входа в здание парламента, после чего проникли в здание. Впоследствии один из них подорвал себя.
Второе нападение произошло в мавзолее Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших убили одного человека и ранили еще пятерых, после чего смертница устроила взрыв. Один из нападавших покончил жизнь самоубийством, другой удалось задержать. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В результате двух терактов в парламенте Ирана в Тегеране и в мавзолее Хомейни погибли 12 человек, еще 43 получили ранения.
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