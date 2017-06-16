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Трамп заявил, что пока никто не смог доказать существование его "заговора" с россиянами
Президент США Дональд Трамп заявил, что за семь месяцев расследований никто не смог доказать существование его "заговора с русскими".
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем "заговоре с русскими" никто так и не смог продемонстрировать любые доказательства. Печально", - написал он.
Напомним, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп сразу после прихода к власти дал Госдепартаменту поручение разработать предложения с целью снятия экономических санкций с России.
Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля, из-за скандала о контактах с Россией.
Американские СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в частном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.
Недавно стало известно, что специальный советник Роберт Мюллер, который следит за расследованием о роли России в выборах 2016 года, проводит допросы представителей разведки в рамках расширенного расследования, касающегося возможного препятствования правосудию со стороны президента США.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
"После семи месяцев расследований и слушаний в комитетах о моем "заговоре с русскими" никто так и не смог продемонстрировать любые доказательства. Печально", - написал он.
Напомним, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп сразу после прихода к власти дал Госдепартаменту поручение разработать предложения с целью снятия экономических санкций с России.
Как известно, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля, из-за скандала о контактах с Россией.
Американские СМИ сообщали, что в последний месяц перед инаугурацией Дональда Трампа советник по нацбезопасности Майкл Флинн мог в частном порядке обсудить с российским послом в Вашингтоне судьбу санкций США против России, вопреки заверениям администрации президента Соединенных Штатов.
Недавно стало известно, что специальный советник Роберт Мюллер, который следит за расследованием о роли России в выборах 2016 года, проводит допросы представителей разведки в рамках расширенного расследования, касающегося возможного препятствования правосудию со стороны президента США.
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