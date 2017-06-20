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В UNEC состоялось обсуждение проекта ЕС Tvinninq
20 июня в UNEC состоялась конференция на тему «Повышение качества высшего образования» - проект Tvinninq Министерства образования Азербайджанской Республики и Европейского союза. В конференции приняли участие эксперты проекта и представители университетов-пилотов и групп по оценке. Как сообщает Tezadlar.az Заместитель министра образования Джейхун Байрамов отметил, что целью проведения конференции является ознакомление университетов с новыми планами, разработанными Министерством образования по повышению качества высшего образования и исследований.
Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане госпожа Малена Мард подчеркнула о значимости проекта. Она отметила, что проект Tvinninq является первым проектом Европейского союза относительно высшего образования. Посол выразив уверенность о еще большем развитии отношений Европейского союза с Азербайджаном, пожелала успехов работе конференции. Временный поверенный в делах Эстонии Индерек Киверик отметил об успешном завершении проекта: «Этот проект также являлся хорошей возможностью для обмена опытом экспертов Финляндии и Эстонии с азербайджанскими коллегами».
На конференции обсуждались вопросы применения рекомендаций и полученных результатов, вопросы качественного обеспечения, международной мобильности и сотрудничества, самостоятельности университетов и тесного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана.
На конференции выступили с презентацией эксперты программы Tvinninq, представители университетов-пилотов и групп по оценке. Министерство образования и учреждение Аккредитации и Нострификации комментируя разработанные правила, провели обмен мнениями с Общиной высшего образования.
Итоговое заседание по проектам состоится 29 августа.Проект Европейского союза Tvinninq осуществлен в трех университетах-пилотах - UNEC, Азербайджанском государственном педагогическом университете и Азербайджанском техническом университете.
Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.
Руководитель представительства Европейского союза в Азербайджане госпожа Малена Мард подчеркнула о значимости проекта. Она отметила, что проект Tvinninq является первым проектом Европейского союза относительно высшего образования. Посол выразив уверенность о еще большем развитии отношений Европейского союза с Азербайджаном, пожелала успехов работе конференции. Временный поверенный в делах Эстонии Индерек Киверик отметил об успешном завершении проекта: «Этот проект также являлся хорошей возможностью для обмена опытом экспертов Финляндии и Эстонии с азербайджанскими коллегами».
На конференции обсуждались вопросы применения рекомендаций и полученных результатов, вопросы качественного обеспечения, международной мобильности и сотрудничества, самостоятельности университетов и тесного сотрудничества между высшими учебными заведениями Азербайджана.
На конференции выступили с презентацией эксперты программы Tvinninq, представители университетов-пилотов и групп по оценке. Министерство образования и учреждение Аккредитации и Нострификации комментируя разработанные правила, провели обмен мнениями с Общиной высшего образования.
Итоговое заседание по проектам состоится 29 августа.Проект Европейского союза Tvinninq осуществлен в трех университетах-пилотах - UNEC, Азербайджанском государственном педагогическом университете и Азербайджанском техническом университете.
Об UNEC:
UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.
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