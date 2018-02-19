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Высший совет правосудия обвиняет Авакова в давлении на судебную власть

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Высший совет правосудия обвиняет Авакова в давлении на судебную власть

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 19/2/2018
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Высший совет правосудия считает, что глава МВД Арсен Аваков давит на судебную власть в вопросе избрания наказания для мужчины, который подстрелил полицейского во время столкновений возле Соломенского суда столицы.
Об этом сообщил на внеочередном заседании ВСП в понедельник его председатель Игорь Бенедисюк.
Он напомнил, что Шевченковский райсуд Киева отпустил на поруки стрелявшего в полицейского под судом, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. "Требования в связи с этим решением суда к ВСП и Апелляционному суду вынести определенное судебное решение являются вмешательством и давлением на судебную власть", - подчеркнул Бенедисюк.
По его словам, таких случаев вмешательства в работу судов много, и Совет правосудия неоднократно жаловался на них, но безрезультатно.
Как известно, в четверг, 15 февраля, под Соломенским судом в Киеве, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения и задержания, пулевое ранение получил правоохранитель.
Позднее Шевченковский райсуд Киева отпустил из-под ареста человека, стрелявшего в полицейского.
В связи с этим министр внутренних дел Арсен Аваков предложил прекратить охрану судов силами Национальной полиции и Национальной гвардии.
Глава МВД также потребовал от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи, а от прокуратуры и Апелляционного суда – немедленного справедливого решения по факту огнестрельного ранения полицейскому.


         

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