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Уже более 20 стран высылают российских дипломатов

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Уже более 20 стран высылают российских дипломатов

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/3/2018
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Уже более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии. Как передает tezadlar.az, об этом сообщается в статье "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку", передает "Европейская правда".
Так, США приняли решение выслать 60 российских дипломатов, а также закрыть российское консульство в Сиэтле.
Как известно, Британия уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.
Канада решила применить меры в отношении семи россиян. Страна выдворяет четырех дипломатов РФ, которые работают в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале, а также отклоняет заявку трех россиян, которых российское правительство хотело включить в свою дипломатическую миссию в этой стране. Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС выдворяет 13 российских дипломатов.
Германия, Франция и Польша высылают каждая по четыре российских дипломата. Чехия и Литва - по три дипломаты РФ.
По два российских дипломата выдворяют Нидерланды, Дания, Италия и Албания.
Швеции, Хорватии, Румынии, Финляндии, Эстонии заявили, что каждая вышлет по одному российскому дипломату.
Латвия решила выдворить российского дипломата и расширить черный список невъездных россиян.
Еще две страны, как ожидается, обнародуют решение впоследствии - Испания (2 дипломата) и Венгрия (1).
По данным европейских СМИ, в ближайшее время этот перечень может еще вырасти.
Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".


         

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