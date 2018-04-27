  



Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

"Quska" Ziya Məmmədovun sifətinə yumruq ilişdirdi, padnosu başına çırpdı...

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ-YENİLƏNİR

TANINMIŞ JURNALİST REKTOR ƏDALƏT MURADOVA MÜRACİƏT ETDİ-YENİLƏNİR

Goranboyun icra başçısının təqib etdiyi çoban Bakıya çağrıldı-YENILƏNDİ

Goranboyun icra başçısının təqib etdiyi çoban Bakıya çağrıldı-YENILƏNDİ

Heydər Əsədov getdi, bəs onun yarıtmaz kadrlarının taleyi necə olacaq?

Heydər Əsədov getdi, bəs onun yarıtmaz kadrlarının taleyi necə olacaq?

Nazir İnam Kərimov keçmiş icra başçısı Mübariz Ağayevlə necə işləyəcək?

Nazir İnam Kərimov keçmiş icra başçısı Mübariz Ağayevlə necə işləyəcək?


﻿

Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 27/4/2018
image here

Госдеп США подчеркивает, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывает РФ прекратить агрессию. Как сообщает tezadlar.az, об этом в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она. С начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.
25 апреля российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.


         

Fikrini bildir
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər
Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin hazırkı sayı bəlli oldu - SİYAHI

18:08 Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin hazırkı sayı bəlli oldu - SİYAHI

Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

11:00
Arizona Senatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bəyannamə qəbul edib -video

Prezident Anıtqəbiri ziyarət edib

13:35 Prezident Anıtqəbiri ziyarət edib

Heydər Əsədov getdi, bəs onun yarıtmaz kadrlarının taleyi necə olacaq?

19:16
Heydər Əsədov getdi, bəs onun yarıtmaz kadrlarının taleyi necə olacaq?

Fransa Suriyada hərbi iştirakını genişləndirəcək

09:39 Fransa Suriyada hərbi iştirakını genişləndirəcək

Ученые объяснили, чем опасен ежедневный прием душа

13:03 Ученые объяснили, чем опасен ежедневный прием душа

Bir məqaləyə iki münasibət

21:44 Bir məqaləyə iki münasibət

Hacıbala Abutalıbov yeganə icra başçısıdır ki...

19:28
Hacıbala Abutalıbov yeganə icra başçısıdır ki...

Paşinyan:

12:15
Paşinyan: "...İrəvana nəzarəti ələ alacağıq" -video

Reklam yeri

    Saytdakı materialların istifadəsi zamanı istinad edilməsi vacibdir. Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə hiperlink vasitəsi ilə istinad mütləqdir. Bizimlə əlaqə : Tel/Faks: 510-18-49/510-17-74
 

Copyright © 2014 Bütün hüquqları qorunur.