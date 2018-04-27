- 10:36 Bakıda ağır qəza: ölən var
-
21:31
Türkiyədə seçki: vaxt dəyişikliyinin səbəbləri
- 19:42 Analara pediatrdan FAYDALI MƏSLƏHƏTLƏR
- 18:08 Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin hazırkı sayı bəlli oldu - SİYAHI
- 16:30 Şahbaz Quliyev erməni girovluğundan ailəsinə video görüntü göndərib
- 21:40 263 nömrəli məktəbdəki hadisə ilə bağlı DİN-dən AÇIQLAMA
- 19:07 Metroda cibgirlik edən belə ələ keçdi
- 18:27 263 saylı məktəbdə 1-ci sinif şagirdi zorlanıb?-DƏHŞƏT
- 13:43 Hərbi vəziyyət zamanı KİV-ə qoyulan məhdudiyyətin pozulmasına görə cəzalar müəyyənləşib
- 13:02 Оппозиция в Армении назвала условия своего участия в выборах
- 12:40 Deputat: Elə ermənilərin özü Sarkisyanı beynəlxalq məhkəməyə verməlidi
- 08:48 Minsk qrupunun həmsədrləri İrəvan hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb
Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения
Госдеп США подчеркивает, что пророссийские группировки на Донбассе усилили артиллерийские нападения на позиции ВСУ и призывает РФ прекратить агрессию. Как сообщает tezadlar.az, об этом в Twitter написала официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.
"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она. С начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.
25 апреля российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.
"22 украинских воинов получили ранения за последние 48 часов - самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения", - подчеркнула она. С начала суток 26 апреля зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.
25 апреля российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Вследствие вражеского огня восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.
Fikrini bildir
Diqqətinizi çəkə biləcək digər xəbərlər