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Пейзажи Эстонии в «Царицыно»
23 сентября 2018 года Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) и музей-заповедник «Царицыно» совместно с Посольством Эстонской Республики в РФ провели концерт «Музыкальные пейзажи Эстонии» из цикла «Посольские вечера в «Царицыно», который транслировался в режиме реального времени на портале «Культура.РФ» и в соцсети «Одноклассники». Передает Tezadlar.az со ссылкой пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина представила зрителям коллекцию предметов декоративно-прикладного искусства Эстонии из постоянной экспозиции музея, выполненных в текстиле, коже и металле и отражающих художественные процессы последней трети XX века.
В приветственном слове в начале концерта Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в России Маргус Лайдре сказал: «Этот вечер имеет огромное значение для культурных связей нашей страны. Музыка – это универсальный язык межнационального общения, который служит взаимопониманию народов».
Слушателям была представлена музыкальная программа, посвященная знаменитому певцу Георгу Отсу и одному из величайших современных композиторов мира Арво Пярту.
Вечер открыли оперный солист, народный артист РСФСР Юрий Веденеев (баритон) и ведущий солист Московского театра оперетты Максим Катырев (баритон). В продолжение прозвучала инструментальная музыка: сочинения Арво Пярта, Лепо Сумеры и Эйно Тамберга исполнили пианист Владимир Иванов-Ракиевский и гобоист Денис Голубев. Во второй половине концерта на сцене выступил молодой оперный певец из Абхазии Саид Гобечия (баритон).
Онлайн-трансляцию концерта посмотрели 227 000 человек.
Заместитель генерального директора НФПП Юлия Иванина поблагодарила эстонских коллег и руководство музея-заповедника «Царицыно» за поддержку в организации вечера и отметила: «Сегодня у нас была возможность прикоснуться к богатейшему культурному и историческому наследию Эстонии, услышать сочинения композиторов, которые у нас в стране давно признаны как величайшие мастера. НФПП рад возможности выступить одним из организаторов музыкального вечера. Мы планируем участвовать в организации подобных мероприятий и в будущем. Уверена, что впереди нас ждет еще много интересного».
В приветственном слове в начале концерта Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в России Маргус Лайдре сказал: «Этот вечер имеет огромное значение для культурных связей нашей страны. Музыка – это универсальный язык межнационального общения, который служит взаимопониманию народов».
Слушателям была представлена музыкальная программа, посвященная знаменитому певцу Георгу Отсу и одному из величайших современных композиторов мира Арво Пярту.
Вечер открыли оперный солист, народный артист РСФСР Юрий Веденеев (баритон) и ведущий солист Московского театра оперетты Максим Катырев (баритон). В продолжение прозвучала инструментальная музыка: сочинения Арво Пярта, Лепо Сумеры и Эйно Тамберга исполнили пианист Владимир Иванов-Ракиевский и гобоист Денис Голубев. Во второй половине концерта на сцене выступил молодой оперный певец из Абхазии Саид Гобечия (баритон).
Онлайн-трансляцию концерта посмотрели 227 000 человек.
Заместитель генерального директора НФПП Юлия Иванина поблагодарила эстонских коллег и руководство музея-заповедника «Царицыно» за поддержку в организации вечера и отметила: «Сегодня у нас была возможность прикоснуться к богатейшему культурному и историческому наследию Эстонии, услышать сочинения композиторов, которые у нас в стране давно признаны как величайшие мастера. НФПП рад возможности выступить одним из организаторов музыкального вечера. Мы планируем участвовать в организации подобных мероприятий и в будущем. Уверена, что впереди нас ждет еще много интересного».
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