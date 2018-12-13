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США: Влиятельные эксперты и политики призвали Трампа усилить давление на РФ
Влиятельные американские аналитики, эксперты по внешней политике, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа увеличить давление на РФ из-за ее агрессии в Украине. Открытое письмо к Трампу опубликовал 12 декабря американский аналитический Центр CEPA, передает "Радио Свобода". "Этим открытым письмом, которое подписали 47 известных экспертов, бывшие чиновники и экс-послы, мы призываем президента Трампа увеличить давление на РФ из-за последних незаконных действий", - говорится в документе.
"РФ нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее", - подчеркивают авторы письма.
Они, в частности, советуют Трампу следующие шаги:
предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли;
имплементировать и вводить все существующие ныне американские санкции против РФ "в полном разрешенном законом объеме";
повлиять на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введеные ими санкции и призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства;
немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы;
убедить правительство Германии отказаться от строительства "Северного потока - 2".
Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в "нарушении границы".
Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".
По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.
Читайте также: Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
По данным СМИ, около десяти государств-членов Европейского Союза поддерживают дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива.
"РФ нарушает один из старейших и самых святых для Америки принципов: свободу судоходства в международных водах. Россия не остановится, пока Запад не повысит геополитическую цену для нее", - подчеркивают авторы письма.
Они, в частности, советуют Трампу следующие шаги:
предоставить Украине дополнительную помощь в секторе безопасности, в том числе повысить боеспособность украинских ВМС, предоставив радары, ракетные системы береговой охраны, разведданные и патрульные корабли;
имплементировать и вводить все существующие ныне американские санкции против РФ "в полном разрешенном законом объеме";
повлиять на европейских партнеров, чтобы они полностью выполняли введеные ими санкции и призвать НАТО к постоянному присутствию в Черном море для обеспечения свободы судоходства;
немедленно ввести новые или расширить существующие ограничения для российской финансовой системы;
убедить правительство Германии отказаться от строительства "Северного потока - 2".
Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ таранили и вели огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.
Россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и взяли в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из украинских моряков получили ранения. Все задержанные моряки и сотрудники СБУ, которые были на борту, были арестованы. Им предъявили обвинения в "нарушении границы".
Арестованных украинцев этапировали в Москву в СИЗО "Лефортово", трех раненых удерживают в медблоке СИЗО "Матросская тишина".
По словам уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, предусматривает "особую" модель их освобождения.
Читайте также: Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
По данным СМИ, около десяти государств-членов Европейского Союза поддерживают дополнительные санкции против России за ее агрессию в районе Керченского пролива.
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