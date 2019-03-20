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Президент Чехии предложил изменить Конституцию Украины
Президент Чехии Милош Земан считает, что изменение Конституции Украины в части децентрализации способно урегулировать конфликт. Как сообщает tezadlar.az, oб этом он заявил во время общественных дебатов в Карловарском крае, сообщает телерадиокомпания ČTK.
По словам Земана, украиноязычная и русскоязычная части населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.
"Разумное урегулирование, которое предусмотрено Минскими соглашениями (но их, к сожалению, никто не выполняет), заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", - заявил президент Чехии.
Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.
По словам Земана, украиноязычная и русскоязычная части населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.
"Разумное урегулирование, которое предусмотрено Минскими соглашениями (но их, к сожалению, никто не выполняет), заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", - заявил президент Чехии.
Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.
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