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Президент Чехии предложил изменить Конституцию Украины

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Президент Чехии предложил изменить Конституцию Украины

Xəbərin çap versiyası
Tarix: 20/3/2019 Baxış sayı: 29
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Президент Чехии Милош Земан считает, что изменение Конституции Украины в части децентрализации способно урегулировать конфликт. Как сообщает tezadlar.az, oб этом он заявил во время общественных дебатов в Карловарском крае, сообщает телерадиокомпания ČTK.
По словам Земана, украиноязычная и русскоязычная части населения Украины настроены друг к другу слишком враждебно, а нынешнюю ситуацию в стране можно охарактеризовать как хрупкое перемирие.
"Разумное урегулирование, которое предусмотрено Минскими соглашениями (но их, к сожалению, никто не выполняет), заключается в изменении украинской Конституции. В частности, нужна децентрализация. Чтобы не только русскоязычные, но и другие регионы имели большую автономию", - заявил президент Чехии.
Земан известен своей пророссийской позицией и антиукраинскими заявлениями. В частности, он является последовательным критиком антироссийских санкций.


         

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