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Ученые доказали, что качество воды влияет на интеллект
Специалисты узнали, что в мозгу существуют рецепторы, работа которых зависит от потребляемой жидкости. Как рассказали исследователи, обнаруженные ими рецепторы способны стимулировать работу мозга. Однако сами эти объединения нервных окончаний активизируются только после того, как в организм человека попадает вода. По мнению экспертов, чтобы добиться максимальной эффективности в течение дня, стоит пить жидкость с самого утра. В этом случае мозг будет получать необходимый заряд бодрости и энергии и сможет работать с максимальной отдачей, передает МК.
Напомним, лондонские ученые доказали, что повысить работоспособность человека, улучшив при этом его интеллектуальные способности, можно с помощью обычного стакана воды, если выпивать его утром.
В ходе исследований ученые выяснили, что после того, как человек выпьет стакан этой удивительной жидкости, сразу начинается процесс обновления и мозг резко повышает свои возможности на 14-15 процентов.
В эксперименте для подтверждения данной гипотезы участвовали несколько десятков мужчин и женщин. Оказалось, что те, кто пил маленькую бутылку простой воды без газа за завтраком в течение дня были более работоспособными и могли запоминать больше информации, чем те, кто позавтракал без воды.
Ранее американские ученые выяснили, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей.
Исследователи из университета Аризоны в Тусоне(США) доказали, что чем выше масса тела, тем больше в крови содержалась молекула белка CRP, указывающего на наличие очагов системных воспалений. А чем выше была доля этого белка в крови, тем быстрее падал IQ участников опыта в последующие шесть лет.
Также выяснилось, что наиболее значительное угнетение интеллектуальных способностей обнаруживалось у тех участников, которые больше всего проводили времени перед телевизором.
При этом высоким уровнем просмотра телевидения считался уровень в три и более часа в день. У всех участников эксперимента, которые превышали данный показатель, умственные способности оказались намного хуже.
Исследователи предполагают, что дело здесь в нехватки физической активности. Известно, что нагрузки стимулируют деление и дифференциацию стволовых клеток мозга, и это может ощутимо влиять на интеллектуальные способности во взрослом возрасте.
Напомним, лондонские ученые доказали, что повысить работоспособность человека, улучшив при этом его интеллектуальные способности, можно с помощью обычного стакана воды, если выпивать его утром.
В ходе исследований ученые выяснили, что после того, как человек выпьет стакан этой удивительной жидкости, сразу начинается процесс обновления и мозг резко повышает свои возможности на 14-15 процентов.
В эксперименте для подтверждения данной гипотезы участвовали несколько десятков мужчин и женщин. Оказалось, что те, кто пил маленькую бутылку простой воды без газа за завтраком в течение дня были более работоспособными и могли запоминать больше информации, чем те, кто позавтракал без воды.
Ранее американские ученые выяснили, что избыток веса приводит к учащению развития воспалений, в том числе и в тканях мозга, что понижает уровень интеллекта у людей.
Исследователи из университета Аризоны в Тусоне(США) доказали, что чем выше масса тела, тем больше в крови содержалась молекула белка CRP, указывающего на наличие очагов системных воспалений. А чем выше была доля этого белка в крови, тем быстрее падал IQ участников опыта в последующие шесть лет.
Также выяснилось, что наиболее значительное угнетение интеллектуальных способностей обнаруживалось у тех участников, которые больше всего проводили времени перед телевизором.
При этом высоким уровнем просмотра телевидения считался уровень в три и более часа в день. У всех участников эксперимента, которые превышали данный показатель, умственные способности оказались намного хуже.
Исследователи предполагают, что дело здесь в нехватки физической активности. Известно, что нагрузки стимулируют деление и дифференциацию стволовых клеток мозга, и это может ощутимо влиять на интеллектуальные способности во взрослом возрасте.
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