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Ученые выяснили, как месяц рождения влияет на характер человека
Последние исследования в этой области показывают, что темперамент человека напрямую зависит от времени года, в котором он был рожден.
Ученые пришли к выводу, что дети, родившиеся весной, склонны замечать позитивные вещи, легко идут на контакт и являются оптимистами. Из рисков - частая подверженность клинической депрессии.
Дети, родившиеся летом, тоже могут быть оптимистами, однако негативной стороной этого может оказаться циклотимия. Они могут демонстрировать резкую смену настроения, быстрые скачки от хорошего к плохому настрою.
Осенние дети часто бывают раздражительнее других. Зато они не страдают от депрессии и ряда других психических заболеваний.
Самым неудачным временем года для рождения детей оказалась зима, так как появившиеся на свет в зимнее время года младенцы больше всех подвержены биполярному расстройству, депрессии и шизофрении.
При этом отмечается, что люди, рожденные зимой, имеют все шансы стать знаменитостью и добиться высот в жизни. Разумеется, на становление личности влияет воспитание и дальнейший опыт человека, подытожили исследователи.
pravda
"TEZADLAR.AZ"
Ученые пришли к выводу, что дети, родившиеся весной, склонны замечать позитивные вещи, легко идут на контакт и являются оптимистами. Из рисков - частая подверженность клинической депрессии.
Дети, родившиеся летом, тоже могут быть оптимистами, однако негативной стороной этого может оказаться циклотимия. Они могут демонстрировать резкую смену настроения, быстрые скачки от хорошего к плохому настрою.
Осенние дети часто бывают раздражительнее других. Зато они не страдают от депрессии и ряда других психических заболеваний.
Самым неудачным временем года для рождения детей оказалась зима, так как появившиеся на свет в зимнее время года младенцы больше всех подвержены биполярному расстройству, депрессии и шизофрении.
При этом отмечается, что люди, рожденные зимой, имеют все шансы стать знаменитостью и добиться высот в жизни. Разумеется, на становление личности влияет воспитание и дальнейший опыт человека, подытожили исследователи.
pravda
"TEZADLAR.AZ"
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