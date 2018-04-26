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Ученые доказали вред алкоголя для людей преклонного возраста
Прием спиртного провоцирует риск возникновения некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний
Ежедневное употребление алкоголя людьми старшего возраста, даже в незначительных дозах, может стать причиной болезни десен и даже рака полости рта. К такому выводу пришли ученые Университета Нью-Йорка.
Были проведены ряд исследований на более тысячи добровольцах в возрасте от 55 до 78 лет. Из которых 270 употребляли алкоголь в принципе никогда, 614 пили умеренно и 160 злоупотребляли алкоголем.
Исследование их микрофлоры показало, что алкоголь раздражал слизистую рта и подвергал ее стенки фактурным изменениям. Чем больше выпивали участники эксперимента, тем большее количество болезнетворных бактерий образовывалось у них во рту.
В то же время уменьшалось число полезных бактерий Lactobacillales, предотвращающих развитие некоторых опасных заболеваний.
Таким образом выяснилось, что алкогольные напитки провоцируют рост патогенной микрофлоры, что увеличивает вероятность заболеваний десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет сайт «Утро.ру».
"TEZADLAR.AZ"
Были проведены ряд исследований на более тысячи добровольцах в возрасте от 55 до 78 лет. Из которых 270 употребляли алкоголь в принципе никогда, 614 пили умеренно и 160 злоупотребляли алкоголем.
Исследование их микрофлоры показало, что алкоголь раздражал слизистую рта и подвергал ее стенки фактурным изменениям. Чем больше выпивали участники эксперимента, тем большее количество болезнетворных бактерий образовывалось у них во рту.
В то же время уменьшалось число полезных бактерий Lactobacillales, предотвращающих развитие некоторых опасных заболеваний.
Таким образом выяснилось, что алкогольные напитки провоцируют рост патогенной микрофлоры, что увеличивает вероятность заболеваний десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет сайт «Утро.ру».
"TEZADLAR.AZ"
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